Rally de precios del arroz en Brasil arrastró al valor local

Sin tantos titulares como la soja, los valores del arroz en el mercado interno se ven sacudidos por el rally de precios en Brasil. Las ventas que pudieron cerrarse en el último mes y medio pueden dar un empuje inesperado al precio definitivo de la zafra pasada.

Esta semana el gobierno brasileño tomó medidas ante la escalada de precios generada por la limitada oferta interna del cereal. La Cámara de Comercio Exterior aprobó una cuota de 400.000 toneladas de importaciones de arroz de fuera del Mercosur exonerada del Arancel Externo Común (AEC), que es de 12% para el cereal procesado y 10% para el arroz cáscara.

La medida regirá hasta fin de año, previendo el ingreso sobre comienzos de 2021 de la nueva zafra. La decisión del gobierno intenta moderar el muy fuerte incremento de los precios del arroz al consumidor. Uno de los principales indicadores de arroz cáscara en Rio Grande superó los R$ 100 por bolsa de 50 kilos, acercándose en dólares a los US$ 20 por bolsa.

El valor en reales de la bolsa de arroz llegó a niveles récord en términos reales duplicando los precios de un año atrás.

Entre los analistas brasileños se considera que la creación del cupo de importaciones sin AEC tendrá un efecto limitado en los precios. Los medios especializados señalan que ya se contrataron negocios con Estados Unidos e India mientras se aguarda la llegada de barcos desde Paraguay y Uruguay.

En el mercado local el rebote de los precios en Brasil se dio cuando se había vendido alrededor del 60% de la producción. El foco de los negocios se dio con Brasil y por eso los cultivadores creen que los valores récord a lo que se vendió a ese mercado permitirá subir el precio definitivo de la zafra pasada.

La soja, al alza

En otro orden, el avance en los precios de la soja permitió valores para la producción de 2021 que se acercaron hasta los US$ 350 por tonelada base acopio, aunque no se pudo llegar a esos precios, aunque puntualmente en los negocios directos a puerto se llegaron a manejar valores sobre US$ 355 por tonelada.

Lentamente los productores y empresas comenzaron a cerrar algo más de negocios. En algunos tipos de firmas se decidió comprometer algo más de volumen, mientras que hay un buen número de productores que no ha hecho ningún tipo de movimiento.

Granos de invierno

Para los cultivos de invierno los días soleados en setiembre, luego de los últimos episodios de lluvias, consolidan las buenas perspectivas de rendimiento en las chacras.

En el caso de la cebada el nivel de comercialización para la fecha es superior al promedio de los últimos años, con valores sobre los US$ 200 por tonelada.

A la vez, por el trigo nuevo, las referencias sobre el puerto de Nueva Palmira se ubicaron sobre los US$ 185 por tonelada.