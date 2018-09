Rebote técnico de la soja en Chicago tras bajar a mínimos en 10 años

Los futuros de soja rebotaron en las dos últimas jornadas de la semana, luego de tocar mínimos de 10 años, con la posición noviembre perforando el piso de US$ 300 por tonelada.

Es prematuro pensar en que no se va a quebrar ese nivel sicológico, aunque fue un elemento positivo de corto plazo. Había muchos fondos con posiciones vendidas que salieron a recomprar, pero no se ve, desde los fundamentos, una razón de corto plazo para una avance de precios cuando está ingresando una súper cosecha en EEUU.

Este jueves el contrato noviembre subió US$ 7,4/ton hasta US$ 312,4 por tonelada mientras la posición mayo 2019 avanzó US$ 7,2/ton cerrando en US$ 326,9 por tonelada. El miércoles el futuro noviembre había cerrado en US$ 299,1 por tonelada, marcando un mínimo desde diciembre de 2008.

En EEUU ya comenzó a buen ritmo la cosecha, aunque pudo enlentecerse en los últimos días por precipitaciones. Más allá de eso, se trata de una producción que estaría casi en 128 millones de toneladas. Si bien los productores tienen alguna compensación del gobierno por la guerra comercial con China, es difícil pensar que puedan retener demasiado la oferta.

A partir del lunes 24 EEUU comenzará a aplicar un arancel de 10% a importaciones chinas por un monto de hasta US$ 200.000 millones anuales. Eso fue confirmado esta semana y luego Beijing anunció aranceles por productos estadounidenses por hasta US$ 60.000 millones. La discusión está en si China podrá efectivamente prescindir de las importaciones estadunidenses o comprar un volumen mínimo.

Los importadores chinos siguen abasteciéndose desde Brasil, pero en ese país el saldo exportable se irá agotando con una demanda interna que competirá por la materia prima. Algunos analistas consideran que Brasil –a este ritmo– tendrá que importar soja estadounidense para cubrir su demanda interna hasta que entre la cosecha sobre enero-febrero del año que viene.

Con este contexto, los negocios en el mercado local casi no existen, tanto para la producción de la zafra pasada como para la soja nueva. Los valores por la producción 2019 llegaron a niveles cercanos a US$ 300 por tonelada, cuando Chicago esta semana llegó a mínimos de 10 años. Esto se da en momentos en que se define el número real de siembra que va a haber de soja en Uruguay. Los bajos precios y condiciones exigentes de financiamiento dejarían área de soja fuera, pero no es claro si será por un porcentaje relevante.

A la entrada de la primavera, los agricultores locales cruzan los dedos para que se mantengan condiciones climáticas como hasta ahora para lograr buenos rendimientos de cultivos de invierno. En el trigo las referencias potenciales de precios son atractivas, pensando en la realidad de los años anteriores. Se manejan valores para la exportación a partir de US$ 190 por tonelada y sobre US$ 200 por tonelada para la molinería, aunque la disposición a comprometer volumen y calidad es relativamente acotada.