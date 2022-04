Rechazo de mutualistas a planteos sindicales que implicarían "recorrer el mismo camino" que Casa de Galicia

Entre 2014 y 2020 Casa de Galicia perdió el 25% de sus afiliados. En ese período se fueron 14.879 socios. Con una estructura pensada para 100 mil pacientes, terminó con poco más de 37 mil. El 30% de ellos son adultos mayores, que generan a su vez un mayor costo asistencial.

Lo que se incrementó en ese período para la institución fueron las pérdidas operativas, que pasaron de US$ 52 a US$ 93 por afiliado. Un déficit que se siguió incrementando. Al cierre de sus operaciones, la mutualista perdía US$ 163 por cada socio que mantenía. Un fenómeno que se produjo sin ser acompañado de un necesario ajuste en la plantilla. Así, el costo por afiliado de las remuneraciones para anestesistas y cirujanos se incrementó 63%. En el resto del personal médico, 125%.

Así lo indicó el miércoles pasado en el Parlamento Daniel Porcaro, el representante de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) ante la Junta Nacional de Salud (Junasa). En el caso del personal de enfermería, el incremento salarial en ese período fue de 86% y entre administrativos y técnicos 82%. Las entidades comparecieron ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, convocadas para explicar su punto de vista sobre un proceso que está lejos de terminar.

Según Porcaro, el costo por afiliados repercute en la posibilidad del resto de instituciones de asumir al personal que quedó sin trabajo. Sus números indican que Casa de Galicia tenía 34 funcionarios cada 1.000 afiliados. En esa relación, el Círculo Católico emplea a 15 personas, Cudam a 17, Universal a 21 y el Hospital Evangélico a 28 funcionarios.

En el caso de los médicos, la quebrada institución empleaba a 20 profesionales por cada 1.000 socios frente a los siete de Cudam y el Círculo Católico y los 18 del Hospital Evangélico.

Así, para los prestadores a los que le fueron adjudicados los socios de Casa de Galicia es imposible cumplir con el planteo original de los sindicatos: incorporar a toda la plantilla laboral cesante, sin rebaja salarial y conservando la antigüedad, el grado y la diferencia de cargos que mantenían. "Eso implicaría de nuevo el mismo recorrido de Casa de Galicia dentro de unos años", advirtió Porcaro.

Según el Ministerio de Trabajo, en la quebrada institución había 2.092 empleados. De ellos, 1.156 son funcionarios no médicos dependientes y 137 no dependientes. Con respecto a los médicos, 676 son dependientes y 123 no dependientes.

Hay un acuerdo con los funcionarios: serán absorbidos 21 por cada 1.000 nuevos socios que reciba cada institución. Pasarán a percibir el salario que se pague por la misma categoría en la mutualista de destino. En este caso, se dará prioridad a los trabajadores con un único ingreso y a las mujeres jefas de hogar a cargo de menores o personas con discapacidad.

Tras ocho días del cierre definitivo de Casa de Galicia, en el Consejo de Salarios de Servicios de Salud –integrado por representantes del Poder Ejecutivo, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y delegados de los empleadores–, se acordaron este viernes las condiciones en las que se realizará la distribución de los médicos de la mutualista.

Según el acta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la que accedió El Observador, los trabajadores a ser contratados por los prestadores de salud –Universal, Cudam, Círculo Católico, Hospital Evangélico y Crami–, serán seleccionados por estas últimas conforme a sus necesidades asistenciales y de carga horaria. Los médicos mantendrán la modalidad de contratación que tenían en Casa de Galicia (salvo que no sea utilizada por la institución receptora).

A la hora de la distribución, la prioridad la tienen los trabajadores que tenían a Casa de Galicia como su única fuente de ingresos. Allí, la base de datos, indica que son 39 médicos, la mitad con hijos a cargo. Hay otros 119 exempleados para los que la institución representaba el 60% de su salario. La mutualista empleaba a 620 médicos.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo resolvió crear un régimen especial de subsidio por un año, al margen del seguro de desempleo que corresponda legalmente. Será por el 50% del salario, más un 20% más si el trabajador tiene hijos menores a cargo. en el caso de que Casa de Galicia haya sido el único ingreso, el subsidio pasa al 70%. El beneficio será además compatible con situaciones de multiempleo.

La cantidad de afiliados que, finalmente, vayan a las mutualistas asignadas, condicionará la cantidad de médicos y funcionarios que serán retomados. Un decreto firmado en el Poder Ejecutivo el 23 de febrero determinó que, según una serie de variables, 18.148 socios de Casa de Galicia pasen a atenderse en el Círculo Católico, 7.979 en el Hospital Evangélico, 6.125 en Universal, 4.289 en Cudam y 1.222 en Crami.