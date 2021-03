Recomiendan esperar 14 días entre vacuna contra covid-19 y la antigripal que llega a fin de marzo

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo este lunes, tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, que el 31 de marzo llegarán al país 700 mil dosis de la vacuna antigripal. Por lo tanto, la campaña de vacunación contra la gripe y el actual plan de inmunización contra el covid-19 se superpondrán. Sobre esto, Salinas dijo que no hay problema con darse ambas vacunas y que la única recomendación del Ministerio de Salud Pública (MSP) es dejar pasar 14 días entre la inoculación de ambas dosis.

Desde el MSP informaron que los esfuerzos de la cartera "están volcados a la vacunación contra el covid-19, que es la campaña que está en marcha" y que los detalles del plan de inmunización contra la gripe se comunicarán en los próximos días.

En la página del MSP referida a preguntas y respuestas sobre la vacunación contra el covid se aclara que el intervalo mínimo recomendado entre la vacuna contra el covid y otra vacuna son 14 días, tanto en el caso de la antigripal como cualquier vacuna establecida en el Plan Nacional de Vacunación. Se aclara a su vez que si bien no existen contraindicaciones para vacunar a una persona diagnosticada con covid-19, "se debe diferir la vacunación hasta la completa recuperación" del paciente.

Sobre la vacunación antigripal, la página informa que este año se realizará la campaña de la misma forma que en otros años, recomendándose la inmunización para los grupos demográficos que se priorizan usualmente, con especial énfasis en niños y embarazadas. Se recalca que para los grupos que estén comprendidos como prioritarios en ambas campañas de inoculación, se sigan los intervalos de tiempo recomendados entre ambas vacunas.

La inmunóloga e integrante de la cátedra de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Medicina, María Moreno, dijo que la recomendación de dejar un plazo de tiempo entre ambas vacunaciones es "para estar tranquilos" ya que no hay pruebas de que haya contraindicaciones si una persona recibe esas dos inmunizaciones en un período corto de tiempo. "Muchísimas vacunas se dan juntas, en el caso de los niños, por ejemplo, a los pocos meses tienen tres o cuatro vacunas juntas y en eso no hay inconveniente, pero como no hay datos, la recomendación es espaciarlas".

"Pero tampoco hay ninguna prueba de que utilizando las dos juntas no haya interacción entre ambas, en general no pasa nada, menos con las inactivadas, pero por un tema de que no hay estudios que demuestren que no hay problema en usarlas juntas la recomendación es no hacerlo", dijo la experta.

Aclaró que si alguien se equivoca y se da ambas vacunas en un plazo más corto por error "no va a haber problema" porque "no hay contraindicaciones", y comentó que seguramente por la superposición de ambas campañas, se inicie la vacunación antigripal con aquellos grupos que quedan por fuera de las prioridades para el plan de inmunización contra el covid pero que sí integran el objetivo de la campaña antigripal, como es el caso de niños o mujeres embarazadas. "También, a medida que estén las primeras tandas de maestros, que van a estar por la segunda dosis a finales de marzo, quizás en abril ya se puedan vacunar también", agregó Moreno.