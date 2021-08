Récord: Welcome presentó al Hechicero Cabrera el viernes y lo cesó al otro día

El entrenador Fernando "El Hechicero" Cabrera se mostró indignado este lunes con la directiva de Welcome que el pasado viernes lo presentó como nuevo entrenador del equipo pero que al otro día tuvo que desecharlo para contratar al estadounidense Reque Newsome, quien tuvo un altercado con el DT el año pasado en Unión Atlética.

Welcome, que este año disputará la DTA tras descender en El Metro 2019 a la tercera división del básquetbol uruguayo, presentó el viernes a Cabrera con este afiche que posteó en sus redes sociales.

@cawelcomeuy

Así presentó Welcome a Cabrera

Sin embargo, el entrenador sorprendió este lunes con una publicación en su cuenta de Twitter en la que anunció que el sábado se había desvinculado de la W por hechos "irrespetuosos" hacia su persona.

¿Qué pasó? El entrenador explicó que ese mismo sábado lo llamó el entrenador Mauricio González, quien fue su ayudante técnico recientemente, y le preguntó qué le había pasado en Welcome porque lo habían llamado para ofrecerle el cargo. Absorto por la situación, porque llevaba 48 horas intercambiando mensajes con los dirigentes del club para el armado del plantel, Cabrera se comunicó con el integrante de la comisión de básquetbol Wilfredo "Fefo" Ruiz para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo.

"Estoy muy dolorido, muy apenado y hasta se puede decir molesto con la actitud y la manera de proceder de Welcome. Creo que la manera de actuar fue tremendamente desprolija, sobre todo por la forma, que es lo que más importa, porque se pueden compartir o no las decisiones, pero el tema es cuando se pierde el respeto a una persona adulta, hacia un entrenador con una trayectoria como la que tengo yo", dijo este lunes Cabrera en Pica la Naranja que se emite por AM 970.

"El jueves llegamos a un acuerdo económico y deportivo con el club. El viernes me reuní y empezamos a delinear el plantel. Se me propuso el nombre de (Reque) Newsome porque el año pasado tuvimos un problema en Unión Atlética que para mí no fue más que una discusión de cancha, que se sobredimensionó porque estaba la cámara en un tiempo muerto y porque al otro día Newsome tomó la decisión de no seguir en el club. No tenía ningún problema en dirigirlo o de sentarme a tomar un café con él y les dije que iba a ser un jugador valioso para cumplir el objetivo de ascender. Por lo que me dijo Nacho (NdeR: Ignacio López, presidente de Welcome), el jugador dijo que no quería ser dirigido por mí y ahí quedó en stand by. Habíamos concretado una reunión para el sábado a la hora 16:30, ya estaba trabajando y conformado mi cuerpo técnico con Guzmán Álvarez y Rodrigo Cunha y ya teníamos todo encaminado. Estuve todo el día mensajeándome con jugadores, a las 15:00 me llama el Fefo para decirme que la reunión se había cancelado y quedaba para el lunes. A los 15 minutos me llama un entrenador para avisarme que el Fefo lo llamó para ofrecerle Welcome y me preguntó qué había pasado. Le dije que no había pasado nada, que estaba en línea con él, hablando de jugadores. Corté, lo llamé hasta que me atendió y le pregunté qué pasaba, si estaba buscando entrenador y me dijo que sí y le pregunté por qué: 'Porque Newsome no quiere jugar contigo y la prioridad es Newsome'. Ahí le dije algunas cosas: que no estaba de acuerdo, que era una falta de respeto, que era un pésimo manejo. Quiso decirme algo más y le dije que no tenía más interés de seguir hablando y corté el teléfono".

Cabrera y Newsome coincidieron el año pasado en Unión Atlética en El Metro 2020, pero en la novena fecha, en partido ante Colón, tuvieron una fuerte discusión que generó que al otro día Newsome dejara el club. En enero, el estadounidense nacionalizado uruguayo anunció su retiro pero en este Metro decidió volver para defender a Lagomar.

"Es un tema de educación, valores, respeto y la forma, que la palabra vale mucho más que un papel firmado", agregó.

"Ruiz, gente de básquetbol, me decepcionó por completo, tuvo un mal manejo como dirigente y como persona. Si la prioridad era Newsome había que plantearle a qué técnico quería. Ellos eligieron a Fernando Cabrera y de última cuando sucede eso, antes de llamar a otro entrenador, me lo tuvieron que haber dicho", concluyó.

Consultado por el mismo medio, López reconoció que el manejo de Welcome no estuvo bien: "Personalmente respeto muchísimo a Fernando, no hubo ningún inconveniente con él, fue muy respetuoso, activo y no tengo nada malo para decir de él. Reconozco que el manejo del club y de la comisión de básquetbol no fue el mejor, hay un montón de fundamentos para todo este desenlace, no es que haya sido caprichosamente, sé que a veces es duro, antipático, entiendo que esté enojado, tiene todo el derecho a estarlo, pero debo velar por los intereses del club. Le pedí disculpas a Fernando y debo cumplir con los objetivos trazados que son los de armar un equipo competitivo para intentar subir a El Metro".