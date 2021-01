Recortes en producción siguen impulsando los precios de los granos

El precio del maíz llegó esta semana a tocar máximos desde mediados de 2013 y el de la soja desde mediados de 2014 después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés) recortara las estimaciones de producción de Estados Unidos (EEUU) y América del Sur.

Sumado a esto, los precios de la soja y los cereales operaron este jueves al alza en el mercado de Chicago luego de que se diera a conocer el elevado dato de exportaciones semanales tanto en soja como en maíz.

Por segunda semana consecutiva, los futuros de soja en Chicago operaron por encima de los US$ 500 por tonelada. La posición marzo 2021 cotizó el jueves en US$ 525 y un año atrás estaba sobre los US$ 350 la tonelada. En el mercado local se ubica en US$ 510. Una gran noticia ya que en cuanto a precios para el productor uruguayo la zafra transcurre de la mejor manera.

El trasfondo es una demanda creciente y una oferta muy escasa. Las proyecciones de la cosecha estadounidense bajaron de 113,49 a 112,55 millones de toneladas. Ese dato y la previsión de mayores exportaciones obligó al USDA elevar su cálculo sobre las importaciones que más que se duplicaron a 950.000 toneladas.

El stock volvió a ser corregido a la baja pasando de 4,76 a 3,78 millones consolidándose como el más bajo en ocho años.

La escasez de lluvias impacta de lleno en la producción de soja de América del Sur, y particularmente en Argentina, donde el USDA hizo los mayores recortes.

La cosecha de Brasil se mantuvo sin cambios en 133 millones de toneladas, pero los privados esperan unos 131 millones. Para Argentina estimó una producción de 48 millones de toneladas, por debajo de los 50 millones previstos en diciembre.

Por el lado de la demanda, las importaciones de soja de China alcanzaron un récord en 2020 de más de 100 millones de toneladas, un incremento de 13% respecto a los 88,51 millones de toneladas de 2019. Este récord se mantendría en 2021 según la última estimación del USDA.

El maíz alcanzó valores máximos en casi ocho años. Al cierre de esta nota, volvió a subir en la Bolsa de Chicago y alcanzó un precio de US$ 210 dólares por tonelada.

En Uruguay el precio de ese grano aumenta semana a semana y alcanzó los US$ 260 la tonelada, un incremento de 20 dólares respecto a la semana anterior y 50 dólares más respecto a la cotización de un año atrás.

Los futuros de trigo también cotizan con alzas, ya que en los mercados internacionales pesaron las perspectivas de un menor suministro global de la región del Mar Negro y Europa.

Los valores para trigo con destino a exportación se ubican en el eje de los US$ 225 por tonelada para entrega febrero/marzo. l