Rector de la Udelar y diputado blanco se cruzaron por proyecto de ley sobre universidades extranjeras

El proyecto de ley que impulsó hace algunas semanas el diputado nacionalista Diego Echeverría para que las universidades extranjeras puedan instalarse en Uruguay fue cuestionado este lunes por el rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, quien señaló que no estar de acuerdo con la idea de implementar un proceso de aprobación de carreras provenientes del exterior "sin controles".

“El proyecto de ley, en primera lectura, acelera muchísimos procesos y desmonta mecanismos de control de calidad", precisó a radio Universal.

En diálogo con 970 Noticias, el jerarca dijo que no discrepa con la llegada de más universidades al país, pero sí planteó su preocupación porque, a partir de su llegada, se bajen estándares de calidad en caso de que prospere la iniciativa. Es por esa razón que ve oportuno mantener "los pasos que están establecidos hoy, y que las universidades privadas recorren", pero no así "desmontar" otros mecanismos de control.

“Lo que nos preocupa no es que existan más universidades en el país, sino que se establezca un proceso de aportación de las carreras proveniente del extranjero que funciona básicamente sin controles, aceptando la acreditación de un tercer estado”, resumió el rector y advirtió: "Ya ha pasado en Uruguay".

Arim, que reiteró no tener inquietudes con que nuevas ofertas compitan con la Udelar, dijo que su molestia se aboca al aspecto educativo y no al posible costo mensual que tengan estos centros universitarios. Así lo explicó durante la entrevista: "Puede pasarnos que los jóvenes terminen, a través de un sello universitario extranjero, tomando cursos que quizás esa misma universidad no reconoce en su país de origen o cursos que si bien están aprobados en un tercer país, los criterios de aprobación pueden no ser los adecuados".

Echeverría le respondió al rector en Twitter afirmando que "con mucho gusto" le explicaba el trasfondo de su idea. "El 'dejá todo como está' nunca es un buen aliado. Con mucho gusto, Rodrigo Arim, le puedo explicar el proyecto para que pueda opinar con más elementos de juicio que un tweet. Sin dudas su valiosa experiencia podrá mejorar el proyecto. A sus órdenes!", escribió.

Consultado por El Observador, el diputado sostuvo que Arim razonó por "la negativa", con "pesimismo" y prejuicios" en lugar de pensar en la posibilidad de que sea un "buen mecanismo de desarrollo universitario.

"El proyecto de ley tiene criterios de garantía de control académico. En los países donde se hace –y se hace bien– es un buen mecanismo de desarrollo universitario. Lo que pasa que uno tiene que analizarlo desde la visión respecto de la ley y no desde el prejuicio. Uno no debe pensar la versión patológica del fenómeno de las universidades extranjeras; el proyecto de ley tiene criterios de contralor y de exigencia académica que hacen que sea viable. No tiene ningún riesgo de ese tipo", explicó.

"Si el día de mañana viene Harvard o la Universidad de Stanford, ¿se aplicaría ese criterio? ¿Por qué debería ser así?", se preguntó en relación a lo declarado por el académico.

Echeverría insistió en que el debate sobre la iniciativa debe darse "libre de prejuicios y de preconceptos". "Sino ni empezamos a debatirlo". A su vez, indujo que sería oportuno recibir otros aportes. "A mí me encantaría que el rector Arim enriqueciera el proyecto con sus aportes y su experiencia académica. Uno pone el debate porque considera que es una oportunidad de desarrollo para el país", dijo.

"Sería más sencillo pensar por la vía de decreto y no en un proyecto de ley, pero creo que es un tema tan importante que vale la pena ponerlo en consideración, en debate y a la legitimidad que da la ley", agregó.

Un proyecto que se forjó en 2020 y entró en debate

La idea se le había metido en la cabeza antes de que finalizara el 2020. Para entonces, el diputado Echeverría salió a los medios locales a plantear la necesidad de flexibilizar las exigencias locales que, a su parecer, enlentecen la instalación de universidades extranjeras, según figura en el decreto 104 de 2014 de la legislación.

El legislador blanco presentó el caso ante el Ministerio de Educación y Cultura y comenzó reuniéndose con Gonzalo Baroni, director nacional de Educación. Allí planteó su interés en potenciar la educación privada terciaria a través de otras instituciones, opción que a su parecer quedó truncada cuando se instaló, durante la presidencia de José Mujica, la normativa antes señalada.

“Estoy convencido de que con algunos cambios seremos atractivos para que vengan a instalarse universidades extranjeras, con carreras y postgrados, movilizando así la economía y generando trabajo y desarrollo”, expresó entonces.

La propuesta, que está a la luz de los legisladores y en consideración de la comisión de educación de la Cámara de Diputados, expone, entre otros puntos, el reconocimiento de las asignaturas cursadas y aprobadas por los alumnos en la misma institución en el exterior, que no podrán exceder el 25% del total de los créditos o asignaturas de la carrera.

Además, indica que al menos el 50% de los docentes deberán ser ciudadanos naturales o legales, o residentes en el país por un lapso no inferior a tres años, mientras que para los posgrados ese porcentaje será de 20% en áreas de “escasa existencia”, en caso de que el proyecto prospere.

El texto también otorga al Poder Ejecutivo la potestad de reglamentar las exigencias para la admisión de aprobación de asignaturas mediante modalidades de educación telemáticas de instituciones de enseñanza extranjera y la creación de entornos virtuales o su gestión en el país a efectos de su reconocimiento. “No se reconocerá el dictado de una carrera de grado por una institución de enseñanza extranjera exclusivamente bajo la modalidad telemática”, señala el escrito.