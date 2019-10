Redes activadas en el FA: cómo usan la herramienta los militantes y dirigentes

Por Gonzalo Charquero y Martín Natalevich.

En las horas posteriores al debate entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, dirigentes y militantes del Frente Amplio e integrantes del gobierno empezaron en la tarde del miércoles a reenviar a contactos de Whatsapp y a difundir en Twitter y Facebook una gráfica acompañada de un enlace a una nota de un sitio web denominado progresistasuy.com.

“60% de menciones positivas: Martínez ganó el debate también en las redes sociales”, decía el titular de la nota difundida.

Esa misma tarde del miércoles, a través de Whatsapp pero también en las otras redes sociales, otro mensaje circuló entre militantes de la izquierda. “Compas, Daniel Martínez ganó el debate y la prensa no lo cuenta, hay que salir a decirlo: No podemos dejar que se mienta sobre que Lacalle ganó en las redes. Nuestros monitoreos confirman que más del 60% de la conversación fue positiva para Daniel Martinez 6 de cada 10 mensajes fueron positivos para el FA mientas que solo 3 de cada 10 fueron positivos para Lacalle Pou. Ver gráfica que adjuntamos”.

La gráfica a la que se hace alusión era idéntica en números a la de la nota progresistasuy.com, que se presenta como el sitio web oficial de la “Conciencia progresista”: “Contenidos, informaciones, memes y noticias sobre Uruguay”.La página no revela quienes son sus propietarios, ni redactores responsables ni las personas que hacen los contenidos que se postean.

Además el mensaje divulgado por Whatsapp recomendaba realizar posteos vinculados a once tópicos (o mensajes clave) y finalizaba en negrita y con mayúsculas: “Recuerden usar sus redes con el hashtag #MartínezPresidente”.

Algunas de las sugerencias fueron aludir a Martínez y su experiencia de gestión, a la falta de propuestas de Lacalle Pou, señalar la existencia de una “agenda oculta” por parte del nacionalista, insistir con que “la oposición es muy diferente” y “no hay acuerdos posibles”, destacar la figura de Gustavo Leal -anunciado esa noche como eventual ministro del Interior-, y que “por algo sólo 1 de cada 4 uruguayos piensa votarlo”.

Uno de los que tuiteó en esa línea fue el diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti. “Algunos medios están desvirtuando la realidad y modificando el resultado en las redes. Los monitoreos confirman que más del 60% de la conversación fue positivas para #MartínezPresidente”, escribió el legislador de Asamblea Uruguay que acompañó el mensaje con una gráfica que según constató El Observador también fue difundida por Whatsapp entre frenteamplistas.

“Lacalle solo habló del FA, esencia de oposición no de gobierno. Sin propuestas no hay gobierno posible. Por qué no propone nada ¿Hay una agenda oculta? Es porque la oposición es muy diferente, no hay acuerdos posibles, una coalición que no va a poder gobernar”, escribió Asti de inmediato. Otros usuarios replicaron mensajes similares en estructura y contenido.

Con posteos, memes y distintas interacciones en redes sociales y otras plataformas en línea, militantes -algunos identificados y otros no-, legisladores y funcionarios del gobierno buscaron apuntalar en internet la performance del candidato oficialista antes, durante y en el post del enfrentamiento televisivo a través del apoyo mediante distintas publicaciones que seguían las directrices de un mensaje anónimo divulgado por Whastapp.

El dato del 60% de menciones positivas en favor de Daniel Martínez en redes -que según progresistasuy.com surgió de un relevamiento hecho por la página web- partió de un monitoreo realizado por el equipo de comunicación del Frente Amplio que fue entregado, como normalmente hacen, al comando de campaña del candidato oficialista. La información se divulgó en grupos internos de la dirigencia del Frente Amplio. Por ejemplo, Asti dijo a El Observador que accedió a la gráfica y a la información a través de un grupo de Whatsapp del Secretariado Ejecutivo. “Yo lo recibí como integrante del secretariado”, dijo.

Sin embargo, desde la coalición de izquierda señalaron que la difusión extendida del insumo, que comprometió una maniobra en redes sociales, no forma parte de una campaña o estrategia oficial.

Diego Vila

El encargado de comunicación del partido de gobierno, Damián Payotti, dijo a El Observador que el mensaje sobre la línea conceptual que debían llevar los posteos -que él también recibió- no fue enviado desde el Frente Amplio central sino que ese tipo de difusión corría por cuenta de “la militancia”. Otro integrante del equipo de comunicación coincidió en la versión. Consultado por quien podría ser el emisor específicamente, dijo que la militancia se expresa en múltiples formas de organización como “comités o coordinadoras”, aunque dijo que no sabía si había otras personas en el Frente Amplio trabajando profesionalmente en el manejo de redes.

Señaló que el equipo que encabeza trabaja con listas de difusión de Whatsapp en los que están sus dirigentes, legisladores e integrantes del Secretariado Ejecutivo, por ejemplo, pero que el propósito de su uso en campaña es difundir actividades o dichos del candidato.

Consultado por si el Frente Amplio usaba trolls o bots -humanos y computadoras que replican mensajes y acosan a otros usuarios-, Payotti lo negó, así como el hecho que desde el Frente Amplio central se “activaran” temas para generar tráfico en redes.

El partido de gobierno tiene previsto gastar US$ 405 mil en "big data", de acuerdo a la proyección del gasto del Frente Amplio para esta campaña entregada a la Corte Electoral. Payotti explicó qué es lo que compromete este gasto: “publicidad, social bakers (medidor de la actividad en redes sociales) y mapeos”.

Activación: temas y usuarios

Al ingresar al enlace de progresistasuy.com se podía leer: “Martínez registró un gran porcentaje de comentarios positivos (60%) con su nombre o con el hashtag #MartinezPresidente. Predominaron los argumentos en defensa del candidato y los logros de los gobiernos del Frente Amplio, así como los memes que se burlaron del desempeño de Lacalle Pou en el debate”. El artículo también señaló que “hasta la mañana de este miércoles (2 de octubre), el equipo de monitoreo de Conciencia Progresista analizó y calificó más de 87.000 menciones en Twitter sobre éste, que fue el principal evento mediático de la campaña hasta el momento”.

La nota de progresistasuy.com fue compartida en Facebook por Conciencia Progresista y también otras páginas, grupos o perfiles de usuarios de esa red que apoyan la candidatura oficialista como “Apoyo al Frente Amplio”, “Oscar Andrade..A la izquierda late el corazón”, “Apoyo a mi presidente”, “Aprontá tu corazón” y también por la diputada Stella Viel.

En Twitter, la compartieron la cuenta de Progresistas Uruguay (@progresismouy, del mismo sitio), el gerente de Arquitectura de la Secretaría de Deportes, Daniel Daners, el edil Claudio Visillac y al menos otros 13 usuarios generando unas 260 interacciones entre retuits y favoritos, según constató El Observador.

En tanto, El usuario @mahur05 (2.223 seguidores) replicó textualmente las indicaciones que también llegaron por Whatsapp sobre cuál debería ser el tono de los mensajes en el post debate.

Al día siguiente el mismo usuario emitió una nueva serie de mensajes con contenidos que también se difundieron por Whatsapp y Facebook, en este caso con cuestionamientos a Verificado.

Este usuario realiza posteos constantes y participa de los distintos temas de conversación activados por frenteamplistas en Twitter.

Otras cuentas que postean constantemente contenidos vinculados a la campaña electoral y que incluso se convocan entre ellos para promover temas o debates son @lolilalesca, @axulon , @alftuitea, @nefridio, @OkCiriaca @lombarditozurdo @anahinietodf.

Antes y después del debate, también hubo otros conceptos repetidos entre distintos dirigentes y militantes del Frente Amplio. Hablaron sobre el “proyecto de país colectivo” impulsado por el Frente Amplio. Otro de los temas abordados por frenteamplistas fue el de la “coalición imposible” y de los “modelos de gestión”.

Otra vez Asti fue uno de los que promovió mensajes en esa línea, siempre con el hashtag #MartínezPresidente, en este caso antes del debate.

La senadora Ivonne Pasada también emitió un mensaje de estructura similar a otro de Asti antes del debate. En tanto, en la tarde del jueves publicó señalamientos contra verificado que habían circulado por Whatsapp. Este contenido también fue difundido en Facebook por el director de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía.

Asti reconoció que la actuación de Verificado había sido objeto de análisis en las redes internas del Frente Amplio y que la comunicación había circulado por Whatsapp. “El tema de verificado lo estamos tratando porque hubo errores reiterados y todos en el mismo sentido”.

Sin embargo, el diputado cree que la replicación de mensaje en redes sociales en forma y contenido es una coincidencia que surge de la sincronicidad de visiones sobre la realidad. “Mirando el debate seguramente hay coincidencias entre lo que pensamos varios dirigentes (..) Que haya coincidencias no es de extrañar”, dijo.

Mientras la noche del debate los frenteamplistas llenaron la red social con el hashtag #MartínezPresidente, el día posterior impulsaron el agrupador #LogrosDelFA, para destacar distintos sucesos de las gestiones oficialistas.

El 26 de setiembre distintos tuiteros frenteamplistas actvaron el hashtag #QueremosVerLasLeyesUrgentes , en alusión al anuncio de Lacalle Pou que generó cuestionamientos del Partido Socialista y otros grupos de la izquierda.

En la tarde del jueves,también, los frenteamplistas salieron en las redes contra la eventual ministra de Economía de Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, con el agrupador #ArbelecheLoHizo.

Sitios tradicionales

Pero además de la actividad en redes sociales, hay sitios web en formato tradicional que también cumplen un rol de apoyo a la campaña frenteamplista.

El sitio web de Conciencia Progresista (bajo el dominio progresistas.uy) tiene en su registro como su primera publicación una realizada el 14 de agosto de 2019 titulada: “Pastilla #3: Talvi metió la pata: Turismo en Uruguay no para de crecer”.

Después del debate en progresistas.uy se crearon otras notas a la de la medición de las menciones positivas sobre Martinez con los siguientes titulares: “Debate: la estrategia de Lacalle fue hablar del Frente Amplio”, “El debate dejó claro por qué 3 de cada 4 uruguayos no eligen a Lacalle Pou”. Algunas de las notas son ilustradas con memes contra Lacalle Pou.

Conciencia Progresita también cuenta con una página de Facebook con 65 mil seguidores y creada antes de la web bajo formato tradicional. Según el registro de Transparencia de Facebook la página en la red social fue creada el 6 de marzo de 2014 con el nombre Frente Amplio y el 16 de agosto de 2015 cambió de nombre a Conciencia Progresista. Desde este lugar, que cuenta con dos administradores residentes en Uruguay, se comparten los contenidos de la página así como memes, que en general en el último tiempo contienen ataques a Lacalle Pou y al colorado Ernesto Talvi.

Pero hay más. La cuenta de Twitter Medidor Electoral Latam (@ElectoralLatam) publicó su primer mensaje el 8 de setiembre de 2019 y se trató de una encuesta. ¿Quién considera usted que es el candidato más preparado para asumir la presidencia de Uruguay?, fue la pregunta. Sobre un total de 10.234 votos, Daniel Martínez tuvo 52% de los votos.

Esa cuenta de Twitter tiene en la actualidad 177 seguidores, pero la encuesta tuvo mucho mayor alcance a través de 377 retweets.

Un sitio web vinculado a esa cuenta, medidorelectoral.com , publicó la encuesta el 10 de setiembre en la página. El sitio web en su formato tradicional tiene dentro de su registro la primera nota publicada el día 21 de agosto de 2019. En su versión digital, su diseño es similar al de progresistas.uy.

Desde agosto hasta ahora, este sitio publicó notas políticas que destacan el posicionamiento en distintos estudios de opinión pública de la figura de Martínez, y de otros líderes de la izquierda en la región como el boliviano Evo Morales y el candidato argentino del Frente de Todos, Alberto Fernández.

La pagina de Facebook de Medidor Electoral fue creada el 20 de agosto y las personas que la administran residen en Uruguay (1), Argentina (1), Canadá (1), Ecuador (2).

Otro de los sitios que publica contenidos generalistas pero cuyas notas sobre política ponen el foco en destacar la figura de Martínez así como cuestionar a blancos y colorados es uruguaynoma.news. Este sitio también publicó la noticia con la base del sondeo de Medidor Electoral, así como otros sondeos.

La página de Facebook de Uruguay Noma News fue creada el 25 de agosto de 2019 y tiene un administrador en Uruguay, uno en Canadá y tres en Ecuador.

Payotti negó que hubiera algún vínculo entre estas páginas y el Frente Amplio y reiteró que eran producto del trabajo de militantes.

La aparición de páginas que difunden contenido tendencioso o partidizado no es una novedad en la campaña electoral uruguaya. Antes de la interna habían aparecido páginas con contenidos favorable al entonces precandidato Juan Sartori y que, al mismo tiempo, difundieron contenidos que buscaban perjudicar a Luis Lacalle Pou.