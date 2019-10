Referencias locales para Corriedale entre US$ 2,2 y US$ 3,06 por kilo

Lentamente el mercado lanero australiano busca estabilizarse en un rango que por ahora sigue entre US$ 10 y US$ 11 por kilo para el Indicador de Mercados del Este (IME). Quizá un repunte adicional permita que se activen más negocios locales con una zafra que casi no ha tenido operaciones relevantes hasta ahora.

Este jueves el IME cerró en US$ 10,58 por kilo base limpia ganando 28 centavos o 2,7% en la semana. En el acumulado de la zafra 2019/2020 –comenzó el 1° de julio– el indicador retrocede 11,8%. En la divisa australiana el IME ganó 1,8% en la semana cerrando en AU$ 15,45 por kilo base limpia con una desvalorización en lo que va de la zafra de 9,9%.

En la semana fueron las lanas más finas las que más avanzaron. En el caso de 19 y 20 micras el incremento semanal fue de 2,4% y 2,8% respectivamente. En el acumulado de 2019/2020 estos micronajes pierden 12,5% y 14,2%. En las lanas de 30 micras la suba en la semana fue de 1,7% con un rojo en lo que va de la campaña en curso de 19%. En 28 micros el avance fue de 1,1% con una caída en el acumulado de 2019/2020 de 16,2%.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana publicó referencias por lanas entre 23 y 23,9 micras de US$ 5 por kilo por lotes sin acondicionar y de US$ 6,20 por kilo grifa verde.

En lanas de 28 a 28,9 micras se manejaron valores de US$ 2,2 por kilo por lotes sin acondicionar, de US$ 2,70 por kilo grifa celeste y de US$ 3,06 por lotes de grifa verde.

La semana anterior la gremial había pasado el mismo valor por lotes de 28 a 28,9 micras sin acondicionar, de US$ 2,5 por kilo para grifa celeste y US$ 3 por kilo grifa verde.

Un año atrás los consignatarios pasaban valores de US$ 2,80 por lanas de entre 28 y 28,9 micras sin acondicionar.