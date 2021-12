Referéndum contra la LUC: 57% de los uruguayos desconoce que el voto es obligatorio y 55% confunde el significado de la papeleta

Si el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se confirmara por parte de la Corte Electoral, la mayoría de los uruguayos (57%) desconocería que el voto es obligatorio, según devela una encuesta de Opción Consultores difundida este lunes en el programa Todas Las Voces, de Canal 4.

Los resultados, tomados de una consulta realizada entre los últimos días de octubre y la primera semana de noviembre, demuestran que un alto porcentaje de la población (55%) confundiría la papeleta del SÍ y no la asociaría a la derogación que distintas organizaciones pretenden promover. A día de hoy, solo uno de cada cuatro uruguayos está correctamente informado sobre ambas dimensiones del referéndum, de acuerdo al monitoreo.

El desconocimiento de la instancia y la profundidad de los artículos es un escollo que los propios dirigentes políticos han subrayado en las pasadas semanas y reconocido como un déficit. Según la consultora, esta problemática se grafica en que el 33% de los consultados asoció erróneamente la papeleta del SÍ con el apoyo a la ley y otro 23% desconoció su significado. En tanto, el 44% relacionó correctamente el significado del boceto con el apoyo a la derogación.

La consulta también marcó disidencia entre los uruguayos a la hora de responder sobre la obligatoriedad de la instancia. Mientras que el 43% contestó que la participación en el referéndum es de carácter obligatoria (es decir, expuesta a una sanción económica en caso de no votar), el 41% afirmó que no lo es y otro 16% no supo definirlo.

El porcentaje que correctamente identifica al referéndum como obligatorio (43%) es casi idéntico al porcentaje que conoce que la opción del SI deroga la ley (44%), concluyó Opción.

Cuanto más alto es el nivel educativo, menos dudas y desaciertos existen entre los consultados.

La encuesta

La consulta se hizo con 800 entrevistados mayores de 18 años, de forma telefónica, entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre de 2021, a nivel nacional.

El margen de error máximo esperado para un 95% de confianza es aproximadamente 4,1 puntos porcentuales en más o en menos (+/- 4,1).

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: “Según lo que Ud. sabe, ¿la papeleta del SI en el referéndum la deben votar quienes están a favor o quienes están en contra de la LUC?” y “según la información que Ud. tiene, ¿el voto en el referéndum sobre la LUC es obligatorio o no es obligatorio?”.