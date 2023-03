Reforma jubilatoria: Lacalle negocia con Manini y Arbeleche habló de "crisis de la coalición"

La reunión para desglosar las 45 modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo empezó a terminar apenas Álvaro Perrone y Martín Sodano –los diputados de Cabildo Abierto– dejaron en claro que no iban a votar la reforma jubilatoria.

El gobierno ya había reiterado que no accedería a bajar a 15 los años considerados para el cálculo del sueldo básico jubilatorio –un planteo clave de los liderados por Guido Manini Ríos– y así quedaba de manifiesto en el borrador repartido la noche del lunes por el nacionalista Pedro Jisdonian.

"Ya no tiene sentido" continuar con la discusión punto por punto, aseguró entonces la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Ya no había más margen de negociación, al menos dentro de esa sala del Edificio Anexo, entre diputados y ministros. Perrone se disponía a salir cuando la jerarca le dijo –con su característica mesura– que era "importante" que escuchara la devolución del gobierno, si es que ya no cederían en su reclamo.

"Estaríamos entrando en una crisis de la coalición", sostuvo Arbeleche para esa eventualidad, ante los cabildantes que estaban del otro lado de la mesa, según confirmaron a El Observador participantes de esa reunión.

La ministra evidenciaba así que la negociación había pasado a "otra esfera", como reconocerían minutos más tarde los diputados oficialistas en una reunión posterior.

Diálogo de líderes

Con Arbeleche aún en escena, el tema subió hasta el piso 11 de la Torre Ejecutiva, y las negociaciones pasaron a ser encabezadas por el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

En la noche de este martes, desde Presidencia transmitieron a El Observador que eran optimistas de cerrar un acuerdo y definieron al miércoles como un día clave, ya que ingresará formalmente a Diputados –en una sesión extraordinaria– el mensaje complementario con las modificaciones del Poder Ejecutivo

Inés Guimaraens

Reunión entre diputados de la coalición que estudian la reforma de la seguridad social y autoridades de gobierno

"La reforma va a salir, estamos muy cerca", valoró la fuente.

Antes que el tema escalara, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar, se juntó en la mañana del martes con los cabildantes Sodano y Perrone para transparentar el estado de la negociación. Tal como informó El Observador, la situación trasciende desde hace semanas la jurisdicción de la comisión especial que analiza la reforma de la seguridad social.

Sucede que, los diputados de Cabildo Abierto están mandatados a no confirmar su apoyo en tanto no se destraben otras iniciativas de interés del partido, como es el caso de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años en comisión del Senado –al que el Partido Nacional ya fijó como prioridad–, el proyecto de reestructura de deudas –para el que aguardan una iniciativa del Poder Ejecutivo–, la reparación a víctimas de la guerrilla –por aprobarse en comisión de Diputados esta semana– y la tenencia compartida –que se votará después de la Semana de Turismo en el plenario–.

La intención del oficialismo –en especial del Partido Nacional– es que el texto se apruebe en comisión con los votos multicolores antes del viernes 31, día para el que está fijado el límite de funcionamiento de la comisión especial que está trabajando el tema.

De hecho, ese fue el planteo que el gobierno le realizó a los senadores Manini Ríos y Guillermo Domenech en la tarde del martes, en una reunión en el despacho de Arbeleche en el MEF. En ese encuentro, que se extendió por aproximadamente una hora y fue informado por el periodista César Bianchi, también estaban el senador nacionalista Gustavo Penadés y el director de Finanzas Públicas del MEF, Fernando Blanco.

Tras la reunión, Domenech dijo a El Observador que Cabildo Abierto responderá este miércoles si accede al pedido de votar en comisión antes que se termine el plazo. Aunque comentaron los "temas de fondo" que aún los dividen, la conversación giró acerca de los plazos y la urgencia del gobierno por votar, porque la negociación de esos asuntos está en manos de Lacalle Pou y Manini Ríos.

Inés Guimaraens

Álvaro Perrone salió junto al nacionalista Juan Martín Rodríguez previo a la reunión

Penadés ya se había reunido el día anterior con Manini Ríos, una instancia en que –según supo El Observador– Cabildo Abierto reafirmó su postura respecto a la eventual "urgencia" de aprobar la reforma en los próximos días. “El grueso de la ley va a entrar a regir recién en enero de 2033. ¿Cuál es la gran urgencia de aprobarla esta semana? ¿Por qué no se puede aprobar dentro de un mes, dentro de seis meses o en el año 25?", se había preguntado ese día en Informativo Sarandí.

Casi todos en Santa Rosa

Con el tema ya en manos del presidente y el secretario de la Presidencia, ambos jerarcas y buena parte de los legisladores que integran la comisión se encontraron en Santa Rosa (Canelones) durante una inauguración de viviendas de Mevir.

Desde ese lugar, Delgado intercambió mensajes con los nacionalistas Pedro Jisdonian y Juan Martín Rodríguez para analizar la situación, mientras que Andújar y Perrone estuvieron charlando informalmente sobre escenarios posibles. A ellos, se sumó al final –y de forma breve, cuando el sol se iba– el colorado Conrado Rodríguez.

En algunos de esos diálogos, Perrone transmitió que el tema lo trascendía y que la bancada de Cabildo Abierto va a acatar lo que resuelva Manini Ríos.

Lacalle Pou apostó a la reforma jubilatoria como una de las políticas de Estado que dejará su administración y llegó a presentar el proyecto en persona en la sede del Frente Amplio. El mandatario pidió que se apruebe "antes que largue el primer ciclista", un plazo que no podrá ser cumplido por las negociaciones parlamentarias. En el mejor de los escenarios para el gobierno, el texto quedará aprobado en comisión antes de esa fecha (Semana de Turismo) y recién en la semana del 10 de abril podría votarse en el plenario.

El jefe de Estado busca ahora alinear a la coalición para que, al llegar el turno de la sesión extraordinaria de este miércoles, la comisión que trata la reforma de la seguridad social no demande una prórroga, sino que tenga humo blanco.