Rendición de Cuentas: Arbeleche defiende proyecto y la premisa de “invertir donde se necesita”

El gobierno prevé que, al cierre de 2021, la inversión pública destinada a frenar los efectos económicos y sociales que generó la emergencia sanitaria llegue a los US$ 1.800 millones. Así lo informó este lunes la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.

La jerarca presentó oficialmente ante el Parlamento el mensaje presupuestal, al que defendió con una premisa: “invertir donde se necesita y donde la pandemia ha impactado más duramente”.

En ese sentido, Arbeleche destacó la decisión de incrementar el gasto en US$ 50 millones para financiar programas para la primera infancia y de invertir otros US$ 9 millones para fomentar la creación de empleo entre los jóvenes y los mayores de 45 años.

Según informó la ministra la mayoría de los fondos destinados a primera infancia irán a los Centros CAIF del INAU. Habrá además partidas para universalizar la educación de los niños de cero a tres años. Y, si bien no está comprendido en el proyecto, se redireccionarán recursos para fortalecer la atención a las embarazadas desde el comienzo de la gestación.

El informe de Arbeleche habló de la existencia de “fragilidades vinculadas a temas de alimentación, educación y vivienda” en torno a la primera infancia. Allí se indica que el 21% de los niños de cero a tres años están en una situación de pobreza medida por ingresos.

A su vez, casi la mitad de los niños de dos y tres años de los hogares de menores ingresos no asisten a un centro educativo.

Arbeleche defendió el "esfuerzo" que hizo el gobierno en “reordenar el gasto” en el Estado para permitir una salida ordenada a la pandemia.

El balance del Ministerio de Economía indicó que, al cierre de 2020, el Fondo Coronavirus invirtió US$ 727 millones, equivalentes al 1,4% del PIB. De esa cifra, US$ 126 millones salieron de donaciones y transferencias y US$ 19 millones se originaron en el “impuesto covid”.

Del total invertido US$ 238 millones fueron a financiar los seguros de desempleo en todas sus modalidades.

Tras el informe de Arbeleche los diputados de la coalición de gobierno comenzarán a trabajar con la premisa de llegar a un punto de encuentro en torno a los artículos de la Rendición de Cuentas que generan polémica.

Entre ellos, está el que reasigna a la erradicación de asentamientos fondos que hasta ahora son destinados al Instituto Nacional de Colonización. También el que habilita a la Policía a acceder a los datos de ubicación y dirección de los autocultivadores de marihuana y de los clubes cannábicos.

Según dijo el rueda de prensa el legislador nacionalista Álvaro Viviano, las alternativas son llegar a un acuerdo sobre estos artículos o retirarlos del proyecto presupuestal.

Al respecto de la polémica con la regulación del cannabis, el nacionalista Sebastián Andújar sostuvo que se escuchará a todas las partes antes de tomar una decisión, y en primer lugar al Ministerio del Interior, que incluyó ese artículo en la Rendición de Cuentas.

“Veremos”, dijo este lunes el presidente Luis Lacalle Pou, al tomar distancia una vez más de la iniciativa. El jueves pasado, al ser consultado, el mandatario mostró su desacuerdo y, según fuentes consignadas por Búsqueda, consideró que el artículo en cuestión debe ser retirado.

“La opinión del presidente vale mucho”, señaló Andújar.