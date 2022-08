Rendición de Cuentas: MSP dio marcha atrás ante “fuerte tensión” con farmacias

A instancias del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Rendición de Cuentas que comenzará a votarse este lunes en la Cámara de Diputados incluye una serie de artículos que, bajo el argumento de garantizar el acceso de la población a la cobertrua salud, flexibilizará en parte la normativa vigente para la instalación de nuevas farmacias, al tiempo que las habilita a prestar nuevos servicios, y que, admitió la propia secretaría, generan una "fuerte tensión" entre las gremiales involucradas.

La nueva estructura fue motivo de varias reuniones bipartitas entre ambas partas y respectivas exposiciones en el Poder Legislativo, en el marco de la discusión del mensaje prespuestal.

Por el artículo 267, las farmacias quedarán habilitadas a realizar actividades "extra". algunas de las cuales ya desarrollaron durante la emergencia sanitaria. Por ejemplo, la práctica de hisopados, vacunaciones o similares.

Pero la raíz del problema está en el artículo 268, por el que el MSP pretendía modificar algunos aspectos de la ley regulatoria. En partícular, la cantidad de farmacias que pueden existir en relación a la población de una determinada zona. Durante su visita al Parlamento el 28 de julio para presentar el articulado, el minsistro Daniel Salinas admitió la resistencia que esta disposición generaba entre los empresarios.

La normativa vigente permite una farmacia cada 5.000 habitantes. Según Salinas, esto es algo que no se cumple en ningún departamento del país. "Hay más farmacias de lo que permite la ley", aseguró el ministro. Según contó, en Maldonado, que tiene una gran población flotante durante el verano, ocurre la situación más flagrante. Según la ley solo podría haber tres farmacias, pero hay 17.

Lo que pretendía el MSP es que a partir de la Rendición de Cuentas pudiera haber legalmente una farmacia cada 3.000 habitantes. Eso supondría que en determinados lugares podrían otorgarse nuevas habilitaciones. En Montevideo, ese plan permitiría la apertura de 63 nuevas farmacias, que el MSP pretende se ubiquen en zonas periféricas,en donde se carece de cobertura ante el "traslado" de este tipo de comercios hacia la costa en los últimos años.

Vinculado con el artículo 267 está el 269, que habilita a las farmacias de todas las categorías a realizar actividades sanitarias. El artículo 270, en tanto, habilita a que en casos de escasez de profesionales un químico farmacéutico pueda estar a cargo de más de tres farmacias, tal lo que prevé hoy la normativa.

Todos los artículos, según el registro aprobado, terminaron aprobados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados con los votos de los representantes del oficialismo. La excepción fue el artículo 268 que, luego de un acuerdo bilateral, tendrá una redacción sustitutiva redactada a último momento por el ministerio. Según el texto que votará el lunes el plenario, el límite seguirá en una farmacia de primera categoría cada 5.000 habitantes, solo cuando en las ciudades, villas o municipios existan por lo menos dos locales de este tipo.

El MSP quedará de todas formas habilitado a realizar excepciones en los casos en que,"por razones sanitarias debidamente fundadas", se necesite mejorar la prestación de este tipo de servicios. Las farmacias de una misma localidad deberán estar instaladas al, menos, a 300 metros de distancia una de otra. Quedarán comprendidas en la excepción las que se instalen en centros comerciales en el interior del país de al menos 20 locales.

Un agujero tremendo

El Centro de Farmacias del Uruguay también pidió concurrir al Parlamento para dar su punto de vista ante la nueva normativa. Uno de sus directivos, Enrique Padial, relativizó la versión de los autoridades y aseguró que, con 920 locales, existe una "disposición geográfica muy mportante" que permite atender las ncesidades del usuario en todos los puntos del país.

La intención del MSP de flexibilizar las habilitaciones, sostuvo, derivaría en la instalación de 200 nuevos comercios, Frente a lo afirmado por Salinas, el directivo afirmó que no existe certeza de las zonas en donde optarían por ubicarse. Padial aventuró que, probablemente,elegirían hacerlo en lugares "donde el tema económico sea apetitoso". Esa apertura, agregó, podrían implicar el cierre de otras farmacias. "Ya nos está pasando", señaló.

Su colega Pablo Durán habló que la acción del ministerio al mandar el articulado al Parlamento "rompió con 36 años de historia" en toda todo cambio en la regulación fue consultado con las gremiales. Allí señaló que, probablemente, el MSP haya presentado su propuesta con buena intención, pero "sin calibrar lo que está perforando".

La base de toda la regulación es el decreto-ley 15.703. "ley de Farmacias", promulgado en 1985. Allí se indicaba que toda farmacia tenía que ubicarse a no menos de 200 metros de otra en zonas urbanas, y de 400 metros en zonas suburbanas. Allí también se estableció un criterio para los traslados, posibles solo en circustancias previamente determinadas respetando ,las distancias previstas. El concepto de densidad de población llegaría por una ley aprobada en 2003. Allí también cambió la distancia entre locales, que pasó a ser de 300 metros.

Durán se dirigió específicamente a las excepciones por las que el MSP, según la Rendición de Cuentas, podría habilitar nuevas farmacias al margen de la normativa, lo que deja abierto un "agujero tan tremendo" que la excepción pasará a ser la regla.

La receta digital

Padial remarcó a los legisladores que la gremial se encontró con la novedad mientras estaba trabajando en una tema "crucial" en que viene enfocada desde hace tiempo: la receta digital. Al respecto, relató un caso. En Gregorio Aznárez, una pequeña población de 900 habitantes en Montevideo, había una farmacia que cerró por no ser viable económicamente. Aún con la ley actual, ningún empresario optaría por instalarse allí.

El caso, señaló, motivó que el centro le propusiera a Salud Pública una "mixtura" para que las farmacias tengan la posibilidad de dispensar la medicación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). "Son 1,7 millones de usuarios que "tienen la misma complicación de tomar un ómnibus, dos o quién sabe cuántos para ir a retirar medicamentos, porque las policlínicas no tienen medicación o les queda muy lejos", dijo.

Según Padial, la respuesta del subsecretario José Luis Satdjian fue: "yo con ASSE no tengo nada ver". Ese organismo de salud público, explicó, es el "primer escalón" que visualizan para la receta digital. Al respecto sostuvo que entidades como La Española o el Casmu probablemente "no estén muy contentos" en que se otorgue la posibilidad a las farmacias de dispensar medicación que a la población le podría llegar más barata incluso que el tiquet. "Como son rehenes y no saben exactamente qué les prescribieron, van a la farmacia de la mutualista y levantan un medicamento que, la mayoría de las veces, está por debajo de los costos del tiquet", aseguró.

El acceso a la receta digital, remarcó, permitiría aplicar además un "descuento importante" tanto en medicación normal o crónica, que podría llegar hasta el 40%. Según las cifras del Centro de Farmacias, el porcentaje de medicación con el que se manejan sus afiliados hoy no supera el 30% del total.

La gremial advirtió al respecto un problema importante con el "mercado gris", por el que se pueden obtener determinados productos en lugares no habilitados, como estaciones de servicio, almacenes o pequeños supermercados.