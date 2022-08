República Dominicana: rescataron con un operativo a más de 80 mujeres obligadas a prostituirse

Más de 80 mujeres fueron rescatadas en decenas de allanamientos realizados una serie de establecimientos dedicados a la prostitución en dos distritos de República Dominicana, según informó el medio local Diario Libre.

El operativo, que recibió el nombre de Cattleya, fue realizado por orden de la Procuraduría General de la República en el Distrito Nacional y en Bávaro, en la provincia de Altagracia, donde fueron rescatadas las mujeres víctimas de explotación sexual, todas de entre 18 y 23 años y de diversas nacionalidades sudamericanas.

Los allanamientos fueron producto de una investigación que comenzó hace nueve meses y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra 10 imputados venezolanos, colombianos y dominicanos.

“Realizamos esfuerzos sostenidos para luchar contra delitos como la trata y el tráfico sexual”, dijo Johanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, que también explicó que las actuaciones contra la trata de personas responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito contra el crimen transnacional.

“Los imputados crearon una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para la comisión del ilícito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial. Las jóvenes eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia”, afirma un comunicado de la Procuraduría.

Catorce investigados

Bejarán Álvarez indicó que en la operación participaron 25 fiscales, más de 200 agentes de la Policía Nacional y más de 50 técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas. Durante los operativos, los equipos secuestraron sustancias prohibidas, como marihuana y drogas sintéticas.

Dijo que la operación contó con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (OUR), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau (ATB).

“Debemos agradecer la cooperación de otros países en esta operación, en especial la de Estados Unidos, una nación que en su informe de este año sobre la trata de personas reconoce que, aunque debemos superar limitaciones, las autoridades de República Dominicana realizamos esfuerzos sostenidos para luchar contra delitos como la trata y el tráfico sexual”, dijo Bejarán Álvarez.

Como parte de la operación Cattleya, se investiga al menos a 14 personas por la comisión del delito de trata, incluidas procedentes de Colombia y seis de Venezuela.

El mecanismo

Según la Procuraduría, las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana. Pero las explotaban sexualmente. En la zona de Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de US$ 100 a US$ 150 por una hora y hasta US$ 400 por noche.



Una vez traídas al país, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre US$ 3.000 y US$ 4.000 con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas y las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos.