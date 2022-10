Reservaron el Estadio Centenario para un show de Madonna en 2023

El calendario 2023 de la Comisión Administradora del Field Oficial (Cafo) del Estadio Centenario tiene una reserva fuera de lo común: el nombre de Madonna figura en la lista para el año que viene.

Según confirmó Ricardo Lombardo, presidente ejecutivo de Cafo a El Observador, la productora AM reservó el principal escenario montevideano para el mes de noviembre de 2023. El Observador intentó comunicarse con la empresa, pero no obtuvo respuesta por el momento.

La última gira internacional de la artista ocurrió entre 2019 y 2020, y la llevó por los Estados Unidos y Europa. En su undécimo tour, Madonna promocionó su decimocuarto álbum de estudio: Madame x.

En 2021, la artista anunció su regreso a Warner Music Group, el estudio que lanzó su primer single. “Desde el comienzo, Warner Music Group me ayudó a llevar mi música y mi visión a todos mis fanáticos alrededor del mundo con el mayor cuidado y consideración. Han sido socios increíbles y estoy encantada de embarcarme con ellos en este siguiente capítulo, para celebrar mi catálogo de los últimos 40 años”, dijo la artista.

En una entrevista con la revista especializada Variety, publicada el pasado mes de julio, le preguntaron a la artista cuáles son tus planes para la música en el futuro. "Solo estoy buscando formas interesantes y divertidas de relanzar mi catálogo y presentar mi música a una nueva generación. Estoy enfocado en eso y he estado escribiendo un guión para mi película durante los últimos dos años.(...) Un día me desperté y dije: '¡Estoy harta de vivir en el pasado!'. Quiero volver a salir de gira, soy una criatura del escenario. Ese es mi lugar feliz", respondió la reina del pop, que cumple 40 años de carrera.

En el sitio oficial de la cantante todavía no hay ninguna gira estipulada para el futuro próximo.

El antecedente

La cantante norteamericana nunca tocó en Uruguay. Sin embargo, en 2012 estuvo cerca de presentarse ante el público uruguayo en el marco del World MDNA Tour –después de la visita de Paul McCartney la gira Latinoamérica de On the run– pero las negociaciones no avanzaron debido a motivos económicos.

En ese momento, el vocero de una de las productoras locales que negociaba la llegada de la cantante señaló que estaban dadas las condiciones y los capitales disponibles, pero el espectáculo se cayó debido al monto que se debía pagar por concepto de impuestos en este tipo de espectáculos. “Lo que no está dado es el sistema tributario, los impuestos que hay que pagar”, se había indicado desde la producción a UNoticias en 2012.

Madonna ha vendido más de 300 millones de discos hasta el momento y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2008. Ganadora de siete premios Grammy, Madonna es una de las artistas más vendidas de la historia del pop.