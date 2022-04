Ricky Gervais defendió el chiste de Chris Rock que enojó a Will Smith y asegura que se quedó corto: "La broma fue insulsa"

Ya pasaron más de dos semanas desde que Will Smith se subió al escenario del teatro Dolby en la ceremonia de los últimos premios Oscar y le pegó una cachetada a Chris Rock, luego de que este se burlara de la alopecia de su esposa, Jada Pinkett-Smith; sin embargo, las opiniones sobre lo que sucedió esa noche siguen apareciendo y generando controversia.

El último en hablar sobre el momento de tensión y el chiste que lo generó fue el comediante británico Ricky Gervais.

El autor del éxito de Netflix After Life, que además fue conductor de varias entregas de premios en Hollywood, publicó un video en su cuenta de TikTok en donde defendió el humor de Chris Rock, atacó la reacción de Smith, y en el que aseguro que, de estar en ese mismo lugar, sus chistes hubieran sido más brutales.

"No le pegás a la gente por una broma, no importa lo mala que sea. ¡Y no era mala! Pero era la broma más insulsa que yo podría haber contado. Alguien dijo por ahí que Chris Rock estaba bromeando sobre su discapacidad. Bueno, yo también me estoy quedando calvo, así que al parecer tengo discapacidad. Eso significa que ahora puedo aparcar cerca del Tesco en los lugares preferenciales. Y estoy gordo también. Eso es una enfermedad, ¿no? Estoy gordo y calvo, debería conseguir mis putos beneficios", dijo Gervais.

No resulta demasiado sorprendente que para Gervais la broma de Rock haya sido "light". Sus apariciones en ceremonias de premiación de la industria, sobre todo las veces que encabezó la conducción de los Globos de Oro, se caracterizaron por estar salpicadas de chistes mordaces y corrosivos sobre las grandes miserias de Hollywood.

Por el momento, Gervais todavía no ha sido designado para conducir ninguna ceremonia del Oscar.