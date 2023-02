Rihanna, Lady Gaga y el resto de los artistas confirmados que cantarán en el Oscar 2023

Ya no hay dudas: Rihanna está de vuelta y no lo marca su aplaudida presentación en el entretiempo del último Super Bowl, sino también una decisión que la Academia de Artes y Ciencia Cinematográficas de Hollywood tomó en los últimos días: que la cantante oriunda de Barbados será, junto a otros artistas, una de las encargadas de los shows musicales de la entrega de los Oscar 2023.

La 95° edición de los premios de la Academia se celebrarán este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles a partir de las 21 horas, y desde Uruguay se podrán ver a través de las señales de TNT y Teledoce, en tanto que tendrán también una transmisión por streaming a través de la plataforma HBO Max.

Según un comunicado publicado por la Academia, Rihanna se presentará en la ceremonia de la entrega del Oscar porque la cantante de Umbrella y We found love está nominada en la categoría Mejor canción original por Lift Me Up, tema que forma parte de la banda sonora de Pantera Negra: Wakanda por siempre. En esa canción la estrella pop colabora con la artista nigeriana Tems y el compositor sueco Ludwig Göransson.

En la misma categoría también se incluye Hold My Hand, que Lady Gaga compuso junto a BloodPop para Top Gun: Maverick, con la que logró su cuarta nominación en los premios —tres por canción original, de los que ganó uno por su trabajo en Nace una estrella, película por la que además estuvo nominada a Mejor actriz—. Gaga, además, también fue confirmada por la Academia y cantará en la ceremonia.

También está confirmada la presentación de la actriz y cantante Sofia Carson junto a la compositora Diane Warren, nominadas por Aplause —de la película Tell It Like a Woman—.

Las otras dos canciones nominadas a los premios, aunque por el momento no se anunció sus performance en vivo, son Naacho Naacho de la película india RRR y This is a life, de Todo en todas partes al mismo tiempo.