Robaron la casa de Gustavo Penadés

Ladrones ingresaron en la casa de Gustavo Penadés en la madrugada del sábado, informó Radio Universal y confirmó El Observador.

Según fuentes del caso, revisaron su escritorio y mesas de luz, y le robaron algunos artículos de la casa.

El senador nacionalista es investigado por Fiscalía tras recibir varias denuncias en su contra por abuso sexual. Sin embargo, el legislador dijo en varias ocasiones que es "inocente".

"Me parece una barbaridad es la acusación en mi contra sobre los menores. No importa la edad. Pero especialmente golpea y mucho cuando se habla de adolescentes en su primera etapa de la vida. Reitero: eso no quiere decir que se justifique otra cosa. La condena, sobre todo. Porque esto no existe. Una vez más yo insisto sobre mi inocencia", dijo el senador en una entrevista con el semanario Búsqueda.

"De más está decir que todo esto es mentira, ¿no?", preguntó, y luego agregó bromeando: "Tengo la tranquilidad de que después voy a escribir algo para Netflix y me voy a hacer millonario".

La justicia rechazó el pedido de la defensa del senador para conocer la identidad de las víctimas, decisión que apelaron.

La trama sobre el caso tomó un nuevo giro en los últimos días cuando en declaraciones al programa Punto de Encuentro (Radio Universal) Penadés denunció una "trama" detrás de las denuncia en su contra y señaló al joven Jonathan Mastropierro, con quien mantuvo relaciones sexuales –según él cuando ya era mayor– como parte de ésta.

En diálogo con El Observador, sin embargo, el joven declaró que no tiene "ningún tipo de participación" en la investigación, más que "como testigo". Agregó que no presentó ninguna denuncia contra el senador y que no conoce a "ninguno de los denunciantes".

Además, la fiscal Alicia Ghione señaló que no tiene indicios para afirmar que existe algún tipo de trama para perjudicar a Penadés.