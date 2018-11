Rolín: “Nos dejamos llevar por la Sudamericana”

Alexis Rolín declaró con total sinceridad que el plantel de Nacional se ilusionó tanto en la Copa Sudamericana que perdieron el foco en la actividad local.

“Nos dejamos llevar un poco por la Sudamericana, nos encontramos con una llave con San Lorenzo, siempre digo que las grandes victorias y las grandes derrotas sacuden y el partido con San Lorenzo nos desvió un poco del torneo local. Luego vinieron una seguidilla de resultados no tan buenos, la eliminación de la Sudamericana, y ahora debemos dar la cara”, comentó el defensa en conferencia de prensa.

Rolín agregó: “La Sudamericana es un golpe. Nosotros teníamos ilusión de poder avanzar pero no se dio, es fútbol, hay que levantarse rápido porque hay revancha constantemente”.

El zaguero evitó hablar de Peñarol diciendo: “A mi no me corresponde hablar del rival, nosotros tenemos que saber que es un partido de suma importancia, definitorio. La idea del equipo es no esperar sino conseguir este triunfo que nos de dos partidos más".

Y concluyó diciendo: “Tenemos que tener la personalidad de jugar porque demostramos que cuando tenemos la pelota y la circulamos tenemos un equipo de buen pie y delanteros que a la hora de defender son complicados”.