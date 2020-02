Román Cuello: "Ganarle así a Nacional fue un triunfo épico"

¿Cómo se puede definir este triunfo?

Ganarle así a Nacional fue un triunfo épico, no solo por lo que representa para Liverpool en su historia, sino también por cómo se dio el encuentro con un trámite que tuvo todos los ingredientes para que fuera épico.

Usted les dijo a sus jugadores antes del partido que se iban a ir con la Copa…

Antes de salir a la cancha, a veces se dicen cosas más emotivas y otras menos. Teníamos que dar todo para salir con la Copa debajo del brazo. Nos habíamos preparado bien y así fue. Les dije que sí o sí nos íbamos a ir con la Copa debajo del brazo.

Cuando se dan partidos así, que un equipo gana por dos goles y que un grande se lo empata en el último suspiro de los minutos de adición, todo indica que será el grande el que gane el encuentro en el alargue. ¿Cómo lo vivió usted?

Cuando nos convirtieron ese gol, por suerte enseguida terminó el partido y me dio tiempo para transmitirle a los jugadores lo que yo sentía. El partido nos estaba demostrando que iba a ser más difícil de lo que esperábamos y que de nuevo nos ponía otro desafío: no solo llevarnos la Copa, sino que a partir de allí, llevárnosla dejando un mensaje y que nosotros también somos fuertes en la adversidad y que cuando nadie piensa que podíamos sacarlo adelante, lo podíamos hacer. Se dio redondo porque no solo nos llevamos el título, sino que dejamos un mensaje muy fuerte de que este es un equipo con un carácter extraordinario.

Obvio que era mejor haber ganado 2-1 sin ir al alargue, pero tras el empate, como dijo usted, de repente le vino bien que se terminaran los 90 minutos para hablarles enseguida.

Hubiera preferido ganarlo 2-1. Bueno, en realidad, no sé. Como se dio, tuvo todo para ser épico. Lo que hizo el gol en la hora, fue plantearnos un problema enorme, que necesitaba una solución con una dimensión muy grande de carácter y de personalidad. Estaba en nosotros asumirlo, dar vuelta la pisada, de nuevo retomar la energía y ganarlo y dar ese mensaje del que hablaba.

¿Habló en estos días con Paulo Pezzolano?

Estoy en contacto permanente y hablamos sí. Paulo me ha ayudado muchísimo, a guiarme dentro de la institución en el funcionamiento y en todo. Él también tenía un partido muy importante con Pachuca. Cuando terminó el partido, le mandé un mensaje para agradecerle porque gracias a él tengo la oportunidad de estar en Liverpool. Me dijo que se sentía tan campeón como nosotros y que lo disfrutaba. Es una alegría para mí, porque tiene mucho que ver en este título.

¿El presidente Palma le dijo algo?

Estaba muy contento. Cuando nos abrazamos me dijo que era increíble lo que habían metido los muchachos. Creo que refleja lo que vimos todos.

Una de las sorpresas fue la aparición y actuación del juvenil de 16 años Fabricio Díaz que además, y que jugó acalambrado más de 50 minutos.

Él ascendió a Primera por una recomendación de Gustavo Ferrín, que es el director deportivo y que nos dijo que le tuviéramos fe que era un jugador extraordinario. Es un premio para Gustavo y para los entrenadores que lo tuvieron en formativas. Es un chiquilín con unas condiciones extraordinarias. Parece que hubiera jugado toda la vida en Primera y el sábado fue su debut absoluto, fue su primer partido. Ustedes vieron no solo lo que jugó, lo que corrió, la rebeldía que tuvo en todo momento. En él se simboliza lo que fue el colectivo de Liverpool en la final.

Es que usted había hecho los tres cambios y jugó acalambrado un gran tiempo.

Sí, creo que desde los 20 minutos del segundo tiempo ya estaba acalambrado y no lo podíamos sacar por eso de los cambios. Lo mandamos un poco más adelante para no trastocar el funcionamiento defensivo del equipo. Salió en tres o cuatro oportunidades para ser masajeado y para ver si podían disminuirle el dolor del calambre. Puso un esfuerzo y un corazón inmenso.

Y lo que es la adrenalina. Para anotar el cuarto gol, se pegó un pique bárbaro pese a los calambres.

Sí, es eso que hace que la voluntad pueda más que las piernas y la cabeza. Cuando hay una convicción de que se quiere lograr un objetivo, la voluntad está por encima de la razón y de las piernas, y este fue el caso.

Si bien Sebastián Cáceres ya no es más de Liverpool, se fue a la sub 23 siendo del club y también faltan Nicolás Acevedo y el goleador del Uruguayo, Juan Ignacio Ramírez. Es un tema difícil para el técnico poder ensamblar un equipo con estas ausencias.

Sí. Estos jugadores son claves para el funcionamiento del equipo. Con Cáceres ya sabíamos que no contábamos, aunque es clave su falta. Acevedo y Ramírez han sido pilares de la campaña pasada. Eso se notó en el funcionamiento del equipo. Fuimos mucho más utilitarios que de buen juego. Estuvimos a la altura del partido en todo momento, aunque nos hubiera gustado tener más el balón y ser más protagonistas. Nacional también tiene un equipo muy bueno, y no nos dejó. A eso sumarle el cansancio de la pretemporada, el primer partido oficial y el alargue. La verdad que fue un esfuerzo que se vio en todos los jugadores. Habría que replantearse si los alargue en este tipo de competencias son útiles, sobre todo, pensando en la salud de los futbolistas.

¿Piensa que ganaron también por un golpe anímico, que usted le habló a los futbolistas que se le podía ganar a Nacional y que ellos salieron con más convicción?

Interiormente estábamos convencidos de que teníamos potencial para ganar la final. Mi trabajo era hacérselo ver a los chicos, pero el trabajo mayor es el de ellos que es llevarlo a la cancha. El mérito mayor está en los jugadores que exhaustos y extenuados siguieron corriendo y creyendo cuando todo se hizo más duro y más cuesta arriba. Siguieron confiando en sus posibilidades y en la convicción de irnos con la copa.

¿Es una especie de revancha para usted luego de que se fue de Wanderers el año pasado?

No me quejo. Wanderers me dio la oportunidad de trabajar por primera vez en Primera y estoy muy agradecido. La vida siempre te plantea circunstancias para que puedas demostrar el carácter que tenés. El año pasado se plantearon unas cuantas. Salí fortalecido de esa experiencia en todo sentido y ahora la vida, volvió a plantearnos circunstancias difíciles, y pudimos sortearlas con todo el grupo de trabajo y los jugadores.

El año pasado usted con Wanderers también le había hecho cuatro goles a Nacional y en el Parque Central. Esta es la segunda vez.

(Sonríe). Sí, es la segunda vez. No es común. Es un gran privilegio.

¿Esperaba un poco más de Nacional?

Nacional está como nosotros, en un proceso de formación. Lo dije antes del partido, que no se iba a ver la mejor versión de Nacional ni la nuestra y fue así. Nacional va a tener un gran funcionamiento. Estos primeros partidos cuestan, porque hay que terminar de ensamblar. El funcionamiento ofensivo de los equipos cuesta un poco más porque se necesita más tiempo de trabajo.

¿Este fue el triunfo más importante de su carrera?

Sí, sin dudas. Es mi primer título y es el triunfo más importante, sin ninguna duda.

¿Cómo lo vivió en familia?

Les pedí que fueran antes a Maldonado porque tenía la convicción de que nos íbamos a venir con el título. Habitualmente no van, pero tenía ganas de que mis hijos, Isabella de 11 años y Bastian de nueve, junto a mi señora Rosana, pudieran vivir esa experiencia dentro. Pude estar con ellos y es hermoso porque la familia es la que está en todo momento y nosotros le quitamos muchísimo tiempo. Poder compartirlo con ellos es súper reconfortante. Me saqué fotos con ellos y la copa y eso tiene un simbolismo importante.