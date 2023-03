Romance, drogas y rock & roll: por qué ver la serie Daisy Jones & The Six

La banda británico-estadounidense Fleetwood Mac es conocida sobre todo por dos elementos de su trayectoria. Uno musical y el otro no. El extramusical es la pasmosa frecuencia con la que sus integrantes cambiaron a lo largo de la existencia del proyecto, activo desde 1967 hasta 1995 y reactivado en 1997 con ocasionales regresos hasta la actualidad.

Muchas de esas alteraciones en la formación estaban acompañadas de escándalos, peleas y juicios, incluyendo uno por el nombre de la banda, que generó que en 1974 existieran dos Fleetwood Mac paralelas luego de que el manager del grupo, afirmando que era dueño de la marca, conformara una segunda alineación para cubrir las fechas de la gira que la agrupación original se había negado a cumplir tras pelearse con él.

La razón musical es, sobre todo, el disco Rumours, publicado en 1977 y sin demasiadas dudas la obra cumbre de la banda. Un disco marcado por tres separaciones que los músicos estaban atravesando en ese momento: el baterista y fundador Mick Fleetwood descubrió que su esposa le era infiel con su mejor amigo, los cantantes Stevie Nicks y Lindsey Buckingham chocaban continuamente por su relación intermitente, y el bajista John McVie se estaba divorciando de su esposa, la tecladista Christine McVie.

Músicos que no se hablaban entre ellos, que estaban bajo el foco de la prensa rosa todo el tiempo, agitados por el consumo de drogas desatado y el desenfreno rockstar llevaron a un disco genial que consolidó la leyenda de la banda.

Esa leyenda es la base de Daisy Jones & The Six, que primero fue un fenómeno editorial viral, y ahora es una miniserie de diez capítulos que se puede ver en Amazon Prime Video, y que sigue a una banda ficticia en el mundo del rock estadounidense de la década de 1970, en una historia que tiene tanto de música como de melodrama romántico.

Daisy Jones & The Six: el origen del fenómeno

En diez años, la escritora Taylor Jenkins Reid pasó de ser una productora, guionista y directora de casting cinematográfica a una autora bestseller, con libros que se convierten en obsesiones de las redes sociales (sobre todo de las lectoras femeninas), y que tira los derechos de adaptación de su nueva novela en una sala con productores de Hollywood y no tocan el piso.

Jenkins Reid debutó como novelista en 2013, y empezó una catarata de lanzamientos, a razón de uno por año, con los que fue ganando audiencia hasta consagrarse con Los siete maridos de Evelyn Hugo, editado en 2017, que será adaptado como película por Netflix. Esa novela marcó un parteaguas en la carrera de la autora, que a partir de ahí generó una suerte de saga espiritual de historias protagonizadas por mujeres ícono del mundo del espectáculo que reflexionan sobre sus vidas marcadas por el éxito y romances turbulentos. Así como Evelyn Hugo es una actriz del Hollywood de la era dorada, Daisy Jones es una diva rockera autodestructiva pero talentosa.

El libro de Daisy Jones & The Six salió en 2019 y fue un éxito inmediato, pero tuvo sobre todo un gran espaldarazo de la actriz Reese Witherspoon, que con su club de lectura en redes sociales no solo ha sido una gran plataforma de lanzamiento para las autoras que elige y también una forma de pescar rápidamente derechos de adaptación, como ocurrió en este caso, dándole el crédito de productora de la serie.

Sexo, drogas y rock & roll

La cosa va de menos a más. Los primeros momentos echan el lazo con una promesa: Daisy Jones & The Six, una de las bandas más populares de la década de 1970, da un show consagratorio en la ciudad de Chicago como parte de la gira de presentación de su disco más exitoso. Esa presentación es también la última de la historia del grupo.

Lo que sigue es el relato del camino de la banda hasta ese momento, enmarcada con fragmentos de entrevistas concedidas por los músicos y el entorno de la banda veinte años después para un falso documental. Un recurso que a veces tiene un uso brillante, pero en otros casos se siente como un agregado innecesario al relato principal, que tiene algo de Casi famosos y otro tanto de telenovela de la tarde (lo que no necesariamente es algo malo).

La serie se toma su tiempo para plantear el trayecto paralelo entre Daisy (Riley Keough, la nieta del mismísimo Elvis Presley) y su frustrado camino como cantautora, y The Six, una banda de origen obrero de la ciudad de Pittsburgh capitaneada por el megalómano Billy Dunne (Sam Claflin) que tiene un relativo éxito, pero está lejos de llenar estadios y encabezar rankings.

Cuando finalmente sus caminos se cruzan a instancias de un avezado productor, la magia sucede, no solo en lo musical, gracias a la química explosiva entre Daisy y Billy, sino que además tienen un constante “que sí, que no” romántico complejizado por el datito no menor de que Billy está casado y es padre de una hija, pero que en el escenario funciona a las mil maravillas.

Y también funciona a nivel de la serie. A medida que los músicos empiezan a vivir la vida del rockstar, los triángulos, rectángulos y hasta hexágonos amorosos se trazan, incluso entre miembros de la banda.

A medida que el colapso se acerca, el magnetismo de la ficción va subiendo, rodeado además por la música ficticia de la banda (que suena como un pastiche parecido a muchas cosas a la vez pero tiene su gracia y alguno de los hits se termina pegando) pero nunca termina de explotar hasta el último capítulo, el mejor estructurado de la serie.

Riley Keough y Sam Claflin son los puntos altos de la serie

Aunque nunca termina de despejarse la idea de que esta serie tendría que haber sido una película, al darle mayor volumen y concentración al relato, lo cierto es que Daisy Jones & The Six no es un hitazo histórico pero es una de esas canciones que se hacen querer y que se escuchan con agrado. Sobre todo favorecida por el clima que genera y su versión de catálogo pero eficaz del ámbito del rock setentoso, así como por la habilidad de Claflin y Keough para crear una dupla protagónica cautivante y encima bien rodeada por el resto del elenco, aunque sean todos personajes relativamente llanos y lineales, hay unos cuantos buenos argumentos para apretar el botón de play.