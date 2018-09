Romani responsabilizó al "rey" Tabaré Vázquez de la paralización del cannabis medicinal

La ley de cannabis “no se quitó de la agenda, pero estaba en el top 1 y pasó al top 15. Entonces, claro, vas al Ministerio de Salud Pública… y eso genera una incertidumbre de: ¿estaremos haciendo bien? ¿y no será esto o lo otro? Entonces quedás paralizado. Como no sabés si esto le gusta o no le gusta al rey te quedás paralizado. No hay libertad, que no era así, no era así. En un tiempo no era así. Era de otra forma. Era de otra forma. Puedo dar fe. Yo que estuve en el primer gobierno de Tabaré (Vázquez)… no era así. Ahora hay una excesiva centralización en base a una concepción muy rígida que no admite una flexibilidad que permita al menos incorporar la duda”. Con esa afirmación del exsecretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, se quejó de la gestión del actual gobierno con respecto a los otros usos de la ley de marihuana aprobada en 2013.

El gobierno de Vázquez optó por permitir la venta de marihuana para uso recreacional y postergó el desarrollo del cannabis con uso medicinal e industrial (cáñamo industrial), lo que ha generado que muchas industrias dispuestas a invertir en ese rubro no hayan podido concretar sus negocios.

Este tema fue centro de debate este semana del panel de discusión “Emprendedores en la industria del cannabis medicinal en Uruguay”, organizado por el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT en el que os empresarios del rubro Eduardo Blasina de Cannabis Medicinal Uruguay; Andrea Kruchik Krell de YVY; Marco Algorta de CannaPUR; y Felipe Llodrá, cofundador de Flora, se refirieron a las trabas que se han encontrado para producir derivados del cannabis en los proyectos que llevan a cabo.

Romani y también el exsecretario de la Junta de Drogas, Julio Calzada, sentados entre el público recibieron preguntas sobre los motivos del trancazo oficial y dispararon contra el actual gobierno.

“¿Qué pensaron los políticos cuando aprobaron la ley? ¿Dimensionaron lo que estaban aprobando?”, disparó una mujer y prosiguió: “Escuchamos que Uruguay tiene todas las condiciones dadas pero entra en un agujero negro, uno tiende a creer que el costo político fue aprobar la ley, el que se quemaba era el que aprobaba la ley ¿Qué es ese agujero negro? ¿Y cuál es el costo político? Hay millones de dólares por todo lados, pero por una razón misteriosa hay alguien que no aprueba, y preguntó si hay “una conspiración atrás”.

Ante esa pregunta, Romani explicó que “esto está atravesado por la rigidez de algunas mentalidades". “Es evidente…el rey está desnudo, yo lo voy a decir: mi presidente, mi compañero Tabaré Vázquez no está convencido de estas cosas y le ha bajado de jerarquía en la agenda política a este tema”, admitió.

Y prosiguió: “Ustedes dirán “está simplificando”. No, no estoy simplificando. Es mi presidente, a mi me designó para sacar adelante esta ley, cumplió con la palabra de sacarla. Pero se ha devaluado políticamente en la jerarquía. Yo no lo puedo entender, no lo puedo entender porque acá se ha dicho: tenemos todo”. “Sinceramente no tiene explicación: se ha bajado de jerarquía en la agenda política y eso tiene consecuencias institucionales, culturales y las dificultades que tienen ustedes”, les dijo a los emprendedores allí presentes.

Oportunidad política

Romani que en el momento en que se aprobó la ley, en diciembre de 2013, era embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que Uruguay pasó a integrar la nómina de "los más atrevidos de todos" pero a cinco años se estancó el tema.

Para contrarrestar esta situación de estancamiento y de inseguridad, Romani invitó al gobierno a desarrollar investigación. Agregó que desde 2008 se han formado funcionarios diplomáticos y también hay un grupo de investigadores en el polo tecnológico y en la Facultad de Química. “Entonces estamos encerrados en una lógica y en una rigidez mental, invadido por una concepción rígida de tipo prohibicionista, del higienismo médico más puro y duro que nos impide avanzar y rendirnos…porque yo no quiero convencerlo a Tabaré de las virtudes del cannabis, solamente me gustaría convencerlo de la oportunidad política de esto. Que le dé una oportunidad política a desarrollar esto”, dijo.

Por su parte, Calzada afirmó que “los trancazos” que atraviesa la ley “es parte de la realidad. Ellos apoyaron esta ley sin estar de acuerdo”. También hizo autocrítica y dijo que quienes redactaron la ley fueron “muy ingenuos” al dejar librado a la reglamentación algunos aspectos. “Tendríamos que haber sido más precisos, sinceramente eso fue un error, no creímos que esto se iba a trancar de la manera que se ha enlentecido”, admitió.

El exsecretario de la JND hizo un pararlelismo de la ley de aborto con la de marihuana. “Hubo miles de mujeres que trabajaron años y Vázquez no tuvo ningún prurito en vetarla”, y aseguro que es una ley liberal para la mirada que él tenía.

Calzada defendió el impulso que le dio la gente a la ley, más allá del sistema político y que quienes la redactaron consultaron a expertos que desde hacía 20 años trabajaban en el tema. “Hay un mito de que la ley salió por Mujica, Fernández Huidobro o Calzada. Esta ley salió porque había 20 mil personas en la calle agitandoy rodeando el palacio Legislativo”.

El problema bancario

También se refirió al problema bancario y dijo que es real y que el país no lo trabajó bien, no fue proactivo, no se puede serlo cuando no te dan una línea clara, pero no supimos buscarle la vuelta. De todos modos, se mostró optimista en cuando a que hay posibilidades en el marco legal actual de solucionarlo, “sino no podríamos transferirle a Suiza para los productos que traemos, transferencias bancarias internacionales se pueden hacer. Hay gente que ha pensado en esto. Se necesitan propuestas”.

Uso terapéutico

Calzada coincidió con Romani en la necesidad de que haya investigación académica con el objetivo de darle solución a personas que padecen enfermedades. Y al respecto, Vitale, dijo que en la ley “hay palabras que generan derechos, uso terapéutico está nombrado en la ley, y está la palabra de especialidad vegetal, hay cosas técnicos hay que ponerse a trabajar y no solo a nivel político mayor, no está solo esa llave de la voluntad de quien preside el Ejecutivo”.

“No hay que menospreciar que si Uruguay resuelve un fitoterápico (uso de productos de origen vegetal para la prevención, la curación o el alivio de síntomas y enfermedades) eso genera antecedente en el mundo y eso es lo que no estamos pudiendo resolver y no se lo podemos echar culpa a quien intento que el cannabis medicinal tuviera un espacio. La ley fue sabia porque contempla todos los usos".

Vital también lanzó una crítica a los emprendedores y dijo que el sector "no se muestra del todo unido" al tiempo que los invitó a trabajar "como conjunto".

Hasta ahora el sector no se muestra del todo unido