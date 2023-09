¿Ronald Araujo al arco de Barcelona? El elogio de Ter Stegen, que también recordó a Luis Suárez

Ronald Araujo se encuentra en el tramo final de la recuperación de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo dejó afuera de los primeros partidos de Uruguay en las Eliminatorias.

Tampoco juega en Barcelona desde hace un mes.

En los últimos entrenamientos del equipo azulgrana, el uruguayo se calzó los guantes de arquero y demostró que tiene buenas condiciones para atajar.

"Me gusta mucho ponerme los guantes e ir para el arco, creo que se me da bien", dijo en una entrevista para el canal oficial del club. Luego, agregó: "Obviamente que solo en una emergencia me pondría ahí, pero sí que me gustaría".

También fue consultado el arquero titular de Barcelona, Marc-André ter Stegen, quien opinó: "No se por qué, pero también le gustaba a Luis Suárez, así que probablemente sea una cosa uruguaya. Realmente les gusta estar bajo los palos y lo hacen bien, la verdad. En caso de que hiciéramos todos los cambios disponibles, y espero que no, me sacaran tarjeta roja, entonces él podría ponerse", manifestó el alemán.