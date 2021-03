Rudiger y la revancha con Suárez: “No tengo presión por que quiera vengarse”

“No tengo presión por que Suárez quiera vengarse. En lo que me concentro es en hacerlo bien y pasar. El Atlético no es solo Suárez", dijo el defensa en la rueda de prensa antes del encuentro en Londres.

Rudiger tuvo un cruce con el salteño en el partido de ida jugado en Bucarest, en el que ambos quedaron cara a cara. Luego, medios británicos informaron que en el forcejeo el delantero había pellizcado la pierna del zaguero, lo que llevó a su reacción.

El defensor alemán le quitó importancia a ese episodio y destacó las virtudes de Suárez.

El cruce de Suárez y Rudiger

"Es uno de los mejores del mundo y lo ha demostrado en todos los equipos en los que ha estado. Liverpool, Barcelona, Ámsterdam... Ahora en el Atlético. Lucha mucho cada balón y es muy duro defenderle", aseguró.

Atlético de Madrid, con la hazaña de Anfield todavía en la memoria, buscará el miércoles en la vuelta de octavos de final de la Champions remontar el 1-0 en contra cosechado en la ida ante Chelsea.

El pasado año, los rojiblancos levantaron un 2-0 frente a Liverpool en la prórroga para acabar imponiéndose 3-2 y conseguir su pase a cuartos de la máxima competición continental y ahora, unos meses después, el 'Atleti' se enfrenta a un reto similar.

Atlético saldrá al césped de Stamford Bridge con la misión de remontar el solitario gol de Olivier Giroud, que dio una pequeña ventaja al equipo inglés en la ida.

"El equipo está con muchas ganas, mentalizado y muy concentrado. Es un partido crucial el que nos viene, creo que estamos trabajando bien estos días y que va a salir un buen partido", dijo el centrocampista Marcos Llorente a los medios del club rojiblanco.

Los hombres de Diego Simeone, que llegan en plena pérdida de impulso en el campeonato español donde han visto acercarse a Barcelona a sólo cuatro puntos, miran este partido como una forma de reaccionar.

Suárez ante la marca de Rudiger

En busca de ese nuevo impulso y el pase a cuartos, las miradas se centran en Suárez, que deberá romper la maldición que pesa sobre su puntería en los partidos europeos fuera de casa desde setiembre de 2015.

El artillero uruguayo acumula 24 encuentros de Champions sin marcar, todo un récord negativo para un goleador nato como él.

"Los delanteros pasan por rachas, pero en Champions lo mío no es una racha, no sé cómo llamarlo... lo importante es que no voy a bajar los brazos, voy a seguir intentándolo", decía en noviembre pasado en una entrevista con Marca, el atacante.