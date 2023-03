Ruglio le envió un mensaje a Damiani y el expresidente no se lo contestó: mirá por qué

El expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, dijo este viernes que le parecía “una buena oportunidad que el clásico ante Nacional se juegue en el Estadio Campeón del Siglo y por primera vez se va a vivir una fiesta en su magnitud total”.

“La primera decisión importante que tomó el club fue jugarlo en el estadio de Peñarol. Porque estas obras se pudieron concretar por la solidaridad y el apoyo de los palquistas y butaquistas. Yo prefiero un estadio repleto de Peñarol –y Nacional seguramente lo hará de la misma manea– que tenerlo con pulmones. Ya me parecía una locura que por 2 mil personas que se le daban a Nacional, mortificar a todo el público de Peñarol”, sostuvo en el programa "100% Deporte" de Sport 890.

Damiani añadió que hoy “no hay relación” con el presidente Ignacio Ruglio y dijo que el titular carbonero le envió un mensaje de Whatsapp en las últimas horas por si precisaba entradas para el clásico. No obstante, el expresidente indicó que no le respondió.

"Ayer (este jueves) me mandó un mensaje poniéndose a disposición para el tema de las entradas y por si necesitaba para gente amiga. Valoro su gesto enormemente", explicó.

Aunque no obstante, agregó que no se lo respondió: “Hay límites que nos pueden pasar. No estoy caliente. Son límites que no se pueden pasar. Los que me conocen saben cómo soy, eso lo heredé de mi viejo. En la vida no hay que bajar la cortina porque eso no sirve. Pero los hombres tenemos límites que no podemos pasar. Es un tema personal, no institucional".