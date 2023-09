Ruglio: "Quería exponerlos a que dijeran que no querían reunirse en el Campeón del Siglo para intentar levantar el paro"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló este domingo en el marco de la MegaCap que realiza el club en las afueras del Estadio Campeón del Siglo.

Ruglio habló de la baja de Juan Pedro Damiani a la próxima elección a presidente en el club que se llevará a cabo en noviembre.

“Es inevitable hablar de ese tema para ustedes, para mi es evitable, porque primero por respeto a Juan, porque salió de la pelea, hay que dejar el tema y a otra cosa”, dijo Ruglio al programa Polideportivo de canal 12.

Consulado acerca de si por esta decisión de Damiani sale fortalecido, indicó: “Cuando nosotros entramos a estos terrenos (en las afueras del Estadio Campeón del Siglo y donde está la Ciudad Deportiva), no se llegaba hasta la mitad, había basurales, autos quemados, ahí enfrente había un predio lleno de árboles con un salón de fiestas totalmente destrozado. Hoy lo que me fortalece es esto (la Ciudad Deportiva). La semana que viene largamos la campaña, presentamos nuestra dupla. Ahí empezaremos a hablar de política”.

Ruglio sostuvo que va a haber entre “tres y cuatro candidatos a presidente. Al inicio entre cinco y seis, pero luego se van a bajar”.

También habló sobre el comunicado de la comisión negociadora para intentar acercar a las partes y que se levante el paro en el fútbol uruguayo. En la misma dicen que están dispuestos a reunirse en la sede de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

Inés Guimaraens

El presidente carbonero tocó el tema de la iluminación del Estadio Campeón del Siglo

“Te voy a decir una verdad, no lo leí. Anoche me llamó Julio Trostchansky , para contarme un poco, pero yo iba a dormir muy pocas horas. Confío en lo que él está haciendo”, añadió.

Sobre la posibilidad del fin del conflicto, dijo que “las posturas están tan alejadas, que acercarlas no va a ser fácil. Ahora se está destensando, pero no sé qué puede pasar”.

Los descuentos al plantel

Ruglio también se refirió a los descuentos al plantel de Peñarol por el paro del fútbol.

“La primera charla con el plantel fue a partir del miércoles y les dije que se les empieza a descontar el 50% del salario de setiembre. Si el conflicto dura pocos días, no tengo necesidad de descontartles el 50%, se los va a hacer retroactivo. Si el conflicto dura muchos días, tengo la obligación de decirles que sí le descontaremos”.

El presidente habló del pase trunco de Thiago Cardozo a Unión Española de Chile, el cual estaba arreglado el miércoles y con pasaje en mano, se cayó el jueves.

“Es uno de los que más queremos en el club. Le dije que de esta también nos vamos a levantar. ‘En diciembre ser a el momento de la salida, tenés dos años más de contrato’, le comenté. Hablamos un rato largo y se descargó como hace normalmente”, explicó.

Fue al primero que llamé. Le dije: ‘Has pasado cosas más duras. Que se te caiga un pase a dos meses y medio que se terminara un campeonato, no es un tema grave’".

La polémica por las torres provisorias en la Tribuna Damiani

Ruglio también habló de la polémica por las torres rudimentarias que se colocaron en la tribuna Damiani del Estadio Campeón del Siglo para las nuevas luces.

“Lo primero que el otro día cuando se prendieron y circularon todos los videos, no podían creer cómo se veía. La gente del aeropuerto nos llamó a decirnos que era una locura como se veía”, indicó.

Y añadió: “Quedamos mil luces arriba que el Estadio Centenario. Creo que la gente se dejó llevar por las primeras fotos y cuando lo vio terminado, se dio cuenta que era diferente. Hubo gente que se apuró a decir que era algo defectuoso”.

Según Ruglio, “las dos columnas que están atrás de la Damini están inclinadas. Se hicieron inclinadas porque cuando se fue a hacer el estadio, no había más presupuesto para luces. Las luces LED cuestan cinco veces lo que cuesta las halógenas. Cuando se pusieron las columnas con luces halógenas, que aparte de ser más liviana, iluminan menos, no daba la iluminación en la cancha. Si ustedes se acuerdan, al principio se decía que el Campeón del Siglo era oscuro en las tribunas, que casi no se veía, entonces se decidió inclinar las columnas hacia la cancha, para que iluminaran más a la cancha”.

Ruglio agregó que “cuando las fuimos a cambiar por las LED, que son más pesadas que las halógenas, si las colgaban en las columnas que estaban inclinadas, se caían las columnas arriba de la gente. Cambiar las dos columnas costaba casi US$ 600.000, más tres meses el Campeón del Siglo parado”.

Inés Guimaraens

Ruglio habló del pase trunco de Thiago Cardozo a Chile

“Como el año que viene tenemos que competir por copa internacional con lo que la Conmebol exige, se hizo ese cambio provisorio, hasta que se puedan importar dos columnas, poner columnas grandes como las del Estadio Centenario y cargar todos los focos que ves en esas dos estructuras provisorias al costado de las columnas”.

Según Ruglio, “si el Mundial 2030 se jugara acá en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol no debe cambiar las luces que ya tiene. Van a servir para esa época también”.

La reunión que no se hará en el Estadio Campeón del Siglo

Acerca de si fue un fracaso llamar a las partes que intentan que se levante el paro para una reunión este lunes en el Estadio Campeón del Siglo, algo que finalmente, declinaron, Ruglio también opinón.

“No, no fue un fracaso porque quería que dijeran eso, estaba seguro que iban a decir eso, (que no querían ir). La gente sabe muy bien quién quiere que vuelva el fútbol y quién no. Sabían que no iban a venir, que no quieren que vuelva el fútbol. Quería exponerlos”, disparó.

Consultado acerca de si es la AUF o los jugadores los que no quieren que vuelva el fútbol, Ruglio contestó con una pregunta: “¿Y quién hizo el paro? Ellos (los futbolistas) tienen representante dentro del Ejecutivo de AUF, Peñarol no. Ellos tienen 11 votos, Peñarol tiene dos”.

Y agregó: “Hace rato que se estaban haciendo los vivos. Les dije vengan al Campeón del Siglo, que los recibo con sándwiches, masitas, ambiente ameno. El presidente (Ignacio) Alonso estuvo dos días para responderme el mensaje. Ya lo conozco”.