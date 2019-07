Sacó apuntes para Inter y para el futuro

"Porque este año la Libertadores tenes que ganar…”. El canto que bajó desde las tribunas del Gran Parque Central cuando se cerraba el 4-2 de Nacional ante Progreso fue un claro mensaje de los hinchas para el equipo y un reflejo del sentir que viven los bolsos: el miércoles ante Internacional de Porto Alegre hay que dejar todo para dar vuelta la serie y seguir en la Copa.

Ese es el espíritu que se vivió en el estadio albo y que ya había comenzado a palpitarse el viernes, cuando Álvaro Gutiérrez dio la nómina de convocados y habían varios jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta.

La posibilidad de que hiciera una rotación pensando en la revancha ante Internacional crecía y finalmente se confirmó cuando se hizo oficial el equipo, el cual contó con varios cambios, algunos obligados y otros por precaución, y con jugadores reservados.

Caras nuevas

El encuentro ante Progreso permitió ver algunas de las caras nuevas del plantel. Mathías Laborda y Hugo Magallanes debutaron juntos en la zaga por el Campeonato Uruguayo –Laborda ya lo había hecho por la Libertadores- y Rodrigo Pastorini tuvo su primer partido con los albos.

Para los dos defensores, que conformaron el triángulo final con el arquero Sergio Rochet, no fue un arranque feliz, porque a los tres minutos Porgreso se puso arriba en el marcado en un tiro de esquina en el que la marca tricolor fue vencida en el área chica.

Con el correr del trámite, Laborda se fue afirmando. Demostró que tiene muy buena salida con el pie y mucha personalidad. Hizo recordar a Diego Polenta, aunque es más fino físicamente y es derecho. Tuvo algunas complicaciones por arriba cuando tuvo que marcar a Alles, quien lo superó en altura, pero en líneas generales tuvo un buen partido. Además, puso el gol del 2-1 con el que los albos pasaron adelante y dominaron el partido.

Por su parte, Magallanes tuvo más complicaciones. El exCerro Largo, que jugó por primera vez en el Parque, no se mostró fino con la pelota y en algunos rechaces generó tiros de esquina o dejó pelotas para los rivales. En algunas salidas lejos del área quedó falso y mostró exceso de fuerza. Por arriba sí estuvo bien y se animó a patear desde larga distancia. En el inicio del segundo tiempo se lo notó mejor, pero luego le dejó una pelota servida a Viega y cometió un penal innecesario por tirarle el cuerpo a un rival.

Obviamente, hay que tener en cuenta que era su primer partido juntos para ellos, con un arquero también nuevo y acoplándose a un equipo que desde hace buen tiempo tiene sellada su zaga.

En el ataque, Pastorini tuvo su debut y le costó mucho entrar en juego, no porque no lo buscara, sino porque no le llegaban las pelotas. El floridense tuvo la primera recién al promediar el primer tiempo y Nicola Pérez le ahogo el tiro. Luego, en el segundo tiempo se lo vio más participativo, incluso para colaborar con la marca. Tuvo un remate de zurda y se fue alto y luego el arquero de Progreso le sacó el gol en un cabezazo. También mostró su juego desbordando y habilitando a quienes llegaban.

Pensando en Inter

De cara al partido del próximo miércoles en Porto Alegre, Gutiérrez debe haber quedado más que conforme con el rendimiento de varios de sus jugadores.

Mathías Viña fue figura con varios desbordes por la zona izquierda y Matías Zunino puso el gol del empate demostrando una vez su facilidad para llegar al ataque, esta vez desde el lateral.

Con el regreso de Guzmán Corujo y Felipe Carvalho a la dupla de zagueros, en la defensa queda la interrogante si Zunino irá a la banda derecha, donde no pudo estar Guillermo Cotugno por continuar sentido.

En el medio, Gabriel Neves tuvo otro gran partido, metiendo el pase de gol para el 1-1 y armando juego junto a Mathías Cardacio, quien entró por Rafael García.

Otro que jugó en gran nivel fue Gonzalo Castro, quien corrió como si fuera un juvenil y metió grandes pases en largo. El zurdo que solo entró en el final ante Inter jugó como para decirle al Guti que está para más.

En tanto, Gustavo Lorenzetti volvió a tener buenos minutos, si bien le falta más decisión a la hora de cerrar él las jugadas. Y el otro argentino del plantel, Pablo Barrientos, volvió a ingresar para mostrar su clase, como en el pase largo para que Viña picara y metiera el centro a Gonzalo Bergessio en el tercer gol. Los dos no están para 90 minutos, pero cuando sale uno e ingresa el otro no se nota la diferencia en el equipo.

Y en el ataque, Bergessio afinó un poco más su puntería al marcar dos goles. El delantero ingresó y en una de las primeras que tuvo puso el tercero, mientras que en el cierre marcó el cuarto, de penal. Una vez más demostró su gran momento y en él confían para forzar la serie en Porto Alegre.

Como cantó la hinchada, en Nacional apuestan todo o nada a la Copa Libertadores. Saben que será difícil, pero también saben que en más de una ocasión dieron vuelta la historia. L