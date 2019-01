Salieron a la luz las primeras fotos de Juan Darthés en Brasil

El segundo martes de diciembre la actriz Thelma Fardin denunció públicamente –con todo el colectivo de Actrices Argentinas apoyándola– que Juan Darthés la violó en una gira de la ficción infantil Patito Feo, cuando ella tenía 16 años. A los pocos días, el actor habló del tema con el periodista Mauro Viale, para el canal argentino A24. Fue la única entrevista que dio hasta el momento. Darthés declaró lo siguiente: “Fue ella la que se me insinuó”. Muchos actores, productores y personas relacionadas con los medios de comunicación; Adrián Suar, Facundo Arana y Mariano Martínez hicieron sus declaraciones al respecto y se disculparon por no haberle creído, un año atrás, a la actriz y modelo Calu Rivero, una de las primeras en hacer públicas las instancias de acoso que vivió durante el rodaje de la telenovela Dulce Amor.

El 20 de diciembre los medios argentinos informaron que Darthés viajó a Brasil, el país donde nació.

Junto al actor, viajaron sus dos hijos –Gian Franco (19) y Juan Tomás Pacífico (23)–, no así su esposa, María del Carmen Leone.

El último fin de semana de 2018, Leone viajó a Brasil junto a su hijo menor –que había vuelto a pasar Navidad con ella– para recibir el año nuevo junto a Darthés y su primogénito.

El 2 de enero el periodista Ángel de Brito mostró en su programa, Los Ángeles de la Mañana la primera foto del protagonista de Dulce Amor. La imagen lo muestra junto a sus hijos y esposa desayunando en Brasil.

Por otro lado, esta semana se compartió en distintos portales de noticias la nueva foto de perfil de la cuenta de Whatsapp de Leone (antes tenía una junto a uno de sus hijos). En la imagen se la ve a ella y su esposo posando en una playa de las Bahamas durante un viaje que hicieron tiempo atrás. A su vez, Darthés reemplazo su foto de perfil por una selfie con su esposa.

Aunque Darthés está a kilómetros de los paparazzi y periodistas argentinos, en Brasil, el caso que –que además incluye denuncias por acoso de Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos– es conocido. La revista argentina Noticias publicó el jueves pasado en su sitio web lo siguiente: “En un trabajo en conjunto en conjunto con Caras Brasil, Noticias es el único medio que pudo encontrar a Juan Darthés en Brasil”.

En esa misma publicación, el medio argentino cuenta que la periodista que estaba haciendo la cobertura fue agredida por uno de los hijos del actor argentino.

En un principio, la cronista esperó en la recepción del hotel para poder entrevistar al protagonista de la denuncia, pero el actor se fue del lugar en un auto con valijas junto a Leone.

Noticias informó que luego de que la pareja se retirara, Juan Tomás se dirigió a la periodista y le dijo lo siguiente: “¿Qué están haciendo con nosotros? Estamos de vacaciones y ustedes nos están molestando. Váyanse”. Según la información de Noticias, el joven “le arrebató el teléfono y amenazó con tirárselo. Aunque después se lo devolvió”.

Mientras el colectivo de Actrices Argentinas adquiere cada vez más visibilidad –con actrices de alto perfil a la cabeza como, Dolores Fonzi, Carla Peterson, Nancy Dupláa, Muriel Santa Ana y Griselda Siciliani–, Isabel Macedo rechazó una posible adhesión al movimiento.

En diálogo con La Nación, la actriz argentina dijo que no integraría Actrices Argentinas pues, según declaró, no comparte "la manera”. Macedo expresó que prefería no ahondar en detalles, por el lugar que ocupa como esposa de Juan Manuel Urtubey, político argentino que tiene intenciones de ser precandidato a la presidencia. Luego explicó lo siguiente: “Compartiendo mi vida con él tengo acceso a cosas a las que de otra manera no tendría. Gracias a Dios, en este lugar puedo tratar de mejorar algo. Cuando sentís que podes darle una mano a una mujer para que tenga un microcrédito es empoderarla, es hacer que entienda cómo es tener plata en la mano, no depender de nadie, no quedarse con alguien que la maltrata porque ya puede trabajar”.