Salinas, sobre el control del covid-19: "Vamos a estar más o menos seguros para la primavera"

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, cree que en la primavera Uruguay estará "más o menos seguro" en la pandemia de covid-19, porque en ese momento habrá una "gran cantidad de inmunizados".

El jerarca brindó una entrevista a Búsqueda este jueves en la que imaginó cómo se proyecta la próxima temporada de verano. "Si nosotros nos preparamos bien, y estamos todos inmunizados, y además muy probablemente va a existir un pasaporte sanitario, vamos a estar en condiciones de abrir antes", señaló sobre la apertura de fronteras y la llegada de turistas.

En este sentido, afirmó que hay una "avidez por un destino turístico seguro" y cuando los turistas lleguen a Uruguay, habrá inmunidad de rebaño. "Tenemos que motivar a los intendentes de Rocha, de Canelones, de Montevideo, de Maldonado, de Colonia, el turismo termal. Si logramos trabajar bien ese aspecto, vamos a tener una gran afluencia, y antes de tiempo", indicó.

Contrario a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e informes que vaticinan que la inmunidad de rebaño se alcanzará en 2022, Salinas es positivo. "Cuando salió un informe británico que decía que Uruguay iba a tener inmunidad de rebaño en el 2022, yo lo desestimé de plano. No, vamos a ser de los primeros", apuntó.

Salinas también se refirió a la baja demanda de las vacunas Sinovac, que llevó a idear otro plan para aplicar todas las dosis que quedan antes de que se empiece a inocular con Pfizer.

"Me parece que un poco fue al temor en el comienzo de la vacunación. Y luego a la desinformación también. Porque con toda la hiperinformación que hubo con el tema de la eficacia del 50,4%, que es la eficacia normal de las vacunas, pero se comunicó basándose en trabajos en Brasil en el personal de la salud. Y eso ya tenía un sesgo" apuntó.

Del mismo modo, explicó que las vacunas Sinovac comenzarán a aplicarse este jueves en la cárcel de mujeres y continuará en otros centros carcelarios.

Sobre la llegada de las vacunas del fondo Covax, Salinas confirmó que el gobierno ya pagó la primera remesa y en cinco semanas llegarán las dosis. Además, se continúa analizando la posibilidad de recurrir a la vacuna Sputnik.

Aglomeraciones y secuenciación

El jerarca afirmó que se realizarán entre 500 y 1.000 secuenciaciones genómicas de las cuatro variantes del virus (dos de Brasil, de Gran Bretaña y Sudáfrica) a través de un consorcio con la Universidad de la República y el Institut Pasteur.

Uruguay registra un pico de contagios de covid-19 y está en el nivel más alto de Transmisión Comunitaria (TC), un indicador que creó la OMS, en cuanto a casos nuevos. Este miércoles se detectaron 957 nuevos positivos y la tasa de positividad fue de 13,7%.

Al respecto, Salinas comentó: "Nosotros no sabemos si este pico de casos obedece a un evento biológico, con otra variante circulando, o si es social por las aglomeraciones. O si es sociobiológico".

De todas formas, manifestó que las aglomeraciones "son un problemón". Si bien evitó vincular la marcha del Día de la Mujer con un eventual impacto negativo en el control de la pandemia, insistió en la importancia de no aglomerarse. "Está prohibido por ley, se recomendó, se sacó comunicado. Y además hace un año que todos sabemos que esto es un problema. Entonces, no hay necesidad de estar permanentemente recomendando cosas que ya se saben", remarcó.

Popularidad y futuro político

Salinas no descarta un futuro en la política partidaria. En la entrevista afirmó que si bien está "concentrado en el Ministerio", hay que "barajar y dar de vuelta en algún momento para ver cuál es el futuro, una vez que pase la pandemia y demás".

Para analizar esa posibilidad, consideró que debería tener un "voto de confianza" por parte del gobierno, de la coalición y de la opinión pública. "No me importa ser popular por sí mismo. Es una consecuencia, pero no es un leit motiv".