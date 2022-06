Sanguinetti a Cabildo: "Pedir rebaja de impuestos y aumento de salarios no es congruente"

El expresidente y líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, aseguró que no comparte los planteos de Cabildo Abierto de reducir los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y de aumentar los salarios de los militares. "No comparto esas posiciones, eso de salir a pedir rebaja de impuestos y aumento de salarios no es muy congruente", dijo el secretario general colorado, en entrevista con Radio Viva de Punta del Este.

"Nuestro partido sigue otro estilo, hemos planteado puertas adentro, lo hemos hecho desde el primer día. No hemos salido con ningún planteo oportunista, sino con cosas viables, posibles, necesarias que hay que hacer", criticó el exmandatario. Cabildo presentó un paquete de 16 propuestas para la Rendición de Cuentas pocos días antes de su llegada al Parlamento este jueves, en las que pretenden un aumento del gasto de US$ 57 millones. La mayor parte de esa cifra, unos US$ 30 millones, se propone que vaya a un incremento en las retribuciones al personal militar que fue alcanzado por la reforma a la ley de retiros vigente desde 2019. Leé también Cabildo Abierto pide US$ 57 millones de aumento de gasto y un "alivio" tributario a pymes "Es un deber", señaló el senador y líder cabildante, Guido Manini Ríos, este martes en rueda de prensa. Se trata, a su juicio, de sectores "relegados administración tras administración" y que "están en situación muy sumergida". Además, el partido de la coalición pidió un "alivio" tributario inmediato para las pequeñas y medianas empresas, a través de cambios en la aplicación del Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial (IRAE). Para el senador este alivio debe llegar "ya", tomando en cuenta que el "gran objetivo" de la actual Rendición debe ser la generación de empleo "de todas las formas posibles". Con el 90% del empleo en el rubro privado, Manini Ríos definió a estas empresas como "las grandes generadoras de riqueza, que muchas veces son las grandes olvidadas". "No es la hora de dar" Sobre la Rendición de Cuentas en general, Sanguinetti explicó que está en contra de que se trate como una "especie de nuevo presupuesto", pero que por costumbre siempre "termina como un debate presupuestal". "Va a estar bien, con prioridades claras, la educación, seguir reforzando la seguridad, tal vez las ciencias", indicó el expresidente. Sin embargo, Sanguinetti aclaró que la Rendición debe hacerse "sin desbalancear" las cuentas del Estado, y llamó a "mirar el entorno" mundial: "Brasil con 14% de inflación, Argentina con 60 o 70%, Estados Unidos con 8%, con el mundo incendiado por el precio del petróleo". Dentro de este contexto valoró que Uruguay ha logrado una "estabilidad importante", y expresó que por ello "no es la hora de dar, es la hora de preservar para que no nos lleve la marea". Leé también Coalición desconoce cuánto dinero habrá pero ya le preguntará al MEF "qué margen" hay para gastar más Además, relativizó los distintos pedidos realizados por los ministerios y organismos del Estado, y dijo que "cuando todo es prioridad, nada es prioridad". Consultado sobre los reclamos de su compañero de partido Adrián Peña y la necesidad de un mayor presupuesto para la continuidad de su Ministerio de Ambiente, marcó que "en algunas cosas puede tener razón", pero resaltó que "todos tienen alguna buena razón, pero la prioridad es la prioridad".