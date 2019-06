Sanguinetti se mete en la interna blanca: "No va a ser fácil conformar su fórmula"

El expresidente y precandidato por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, señaló este viernes que la interna del Partido Nacional ya está definida y que Luis Lacalle Pou será el seguro ganador el 30 de junio, aunque la irrupción de Juan Sartori generó una situación en la que "no va a ser fácil conformar su fórmula".

Además, manifestó sobre Jorge Larrañaga que “hoy no tiene vocación”, en referencia a la posibilidad de que el político nacionalista acompañe a Lacalle Pou en una potencial fórmula nacionalista.

“Lo aprecio enormemente y me solidarizo con los ataques injustos que está sufriendo. Habrá que ver que otros candidatos aparecen, pero no es una cosa ya cantada. En el Partido Colorado está resuelto: el primero va primero y el segundo va segundo. Eso no está acordado, lo acordó la vida”, precisó en entrevista con FM Gente de Madonado.

El expresidente lanzó también críticas a Daniel Martínez sobre sus declaraciones de que en caso de llegar a la presidencia no aplicará la reforma constitucional que promueve Larrañaga, si es aprobada.

“Eso es antidemocrático. Si llega, la Constitución hay que acatarla”, apuntó. Dijo además que en caso de que se formalice una coalición por parte de la oposición, se deben mostrar las propuestas alternativas que no ha podido resolver el Frente Amplio, en temáticas como empleo, seguridad, educación e inserción internacional.

Sobre su partido, el precandidato comentó que hace un año estaba en su peor momento, “sin conducción, sin presencia en los debates y se salió”.

“El partido se revitalizó completamente. Al mes o a los dos meses que había salido Batillistas ya había otro ánimo y se generó una sensación de optimismo, que felizmente, se mantiene. Todos estamos con alegría”, afirmó.