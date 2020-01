Sanguinetti: "Todos mantenemos el propósito de seguir votando lema y candidato común"

La dificultad de encontrar un lema con el que competir en las elecciones departamentales de Montevideo fue el tema central de la sesión de este lunes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado. Los dirigentes comenzaron a estructurar la elección que se realizará el sábado 1° de febrero, día en que los convencionales de todo el país votarán si aceptan acordar con otros partidos políticos, algo que dan por descontado que ocurrirá.

El expresidente de la República y secretario general de la colectividad, Julio María Sanguinetti, aprovechó la instancia para informar acerca del estado de las negociaciones y contó que había hablado en la mañana con el general retirado Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. El sábado, los colorados rechazaron concertar bajo este lema.

En rueda de prensa, Sanguinetti dijo que continuaban las "conversaciones y tratativas" para lograr un candidato común.

"Estamos buscando fórmulas y soluciones, en la danza de nombres no tenemos ninguno para aportar hoy y esperemos que en los próximos días aparezca. Todos mantenemos el propósito de seguir votando en un lema común y también un candidato común", señaló.

El líder del sector Batllistas dijo que su preferencia es utilizar el lema del Partido Independiente, aunque consideró que era un tema "técnico" que no era "crucial".

Sanguinetti también manifestó que ganarle al Frente Amplio no era sencillo bajo "ninguna hipótesis" y que las elecciones nuevamente eran entre "continuidad y cambio", por lo que competir con un lema y candidato común era la mejor forma de expresar esa "voluntad de cambio".

Talvi y su candidatura

Los dirigentes colorados también discuten por estas horas la posibilidad de Ernesto Talvi de ser candidato a la Intendencia de Montevideo, una propuesta que surgió a raíz de la postulación de Manini Ríos por Cabildo Abierto.

El designado canciller por Luis Lacalle Pou señaló el sábado que esperaba que su candidatura no fuera necesaria. "Espero que esto haga que las cosas vuelvan a su cauce. El general Manini nunca dijo que el Partido Independiente como lema no lo llevaría, lo que ha manifestado es que no apoyaban a Gerardo Sotelo como candidato. Hoy la dificultad mayor pasa por encontrar un candidato de consenso que deje a todos los partidos conformes", indicó.