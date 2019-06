Sartori cerró su campaña en Canelones entre "indios" que desafían a "caciques"

Afuera, la lluvia intensa del sábado por la tarde convertía a la ciudad de Pando en terreno inhóspito, con comercios cerrados, y calles casi vacías. Adentro, en el Centro de Protección de Choferes de esa ciudad, el jingle del precandidato Juan Sartori casi no se escuchaba por el golpeteo incesante de tres jóvenes que hacían sonar sus tambores, y el murmullo de quienes esperaban ver al empresario devenido en político, quien había elegido ese lugar para llevar adelante su último acto en Canelones, a solo 15 días de las elecciones internas.

En aquel salón en el que cabían unas 400 personas estaban los líderes de las 40 listas que apoyarán a Sartori el 30 de Junio por el departamento de Canelones. Son nuevos políticos, o dirigentes barriales que nunca habían tenido la oportunidad de encabezar ninguna lista en el pasado, y que ahora estaban allí, frente a frente con el empresario que llegó en octubre de 2018 sin ninguna estructura partidaria, y que en pocos meses debió montar agrupaciones de la nada.

Entre la multitud hay varios que integran listas, jóvenes enérgicos que se suben a una mesa para gritarle un mensaje de aliento a empresario, niños, y ancianos que sentados en sillas de plástico agitan lentamente una bandera con la leyenda de Juan Sartori presidente.

De los cuarenta cabezas de lista, solo suben al escenario cuatro, entre quienes se encuentran el líder de Movimiento Ciudadanos, Diego Burgueño, la empresaria y diputada suplente, Lourdes Rapalin, y Teresita Baldi, una profesora de secundaria que se jacta de que muchos de los presentes la deben conocer porque pasaron como alumnos por su aula. “Si suben todos se puede romper el escenario”, se excusa el director de campaña Óscar Costa, y los invita a posicionarse adelante, lo más próximo posible de modo que puedan quedar capturados en una foto cuando Sartori tome la palabra.

“Acá no están los que tienen los cargos, acá no están las viejas estructuras partidarias de siempre. Esto es David contra Goliat. Acá somos los indios contra los caciques”, sentenció la senadora Verónica Alonso, que decidió bajar su precandidatura para apoyar al empresario devenido en político. Alonso aseguró que el 30 de junio “se plebiscita el país”, entre “la vieja política, el más de lo mismo o la nueva política, que se hace con la gente”.

La senadora apuntó contra quienes solo se preocupan por “los cargos y los sillones que tienen hace 20 años” y apelando haciendo una analogía con el Maracanazo, Alonso dijo que el 30 de junio se va producir un “Sartoriazo”.

Por su parte, el precandidato blanco dijo que sus rivales en la interna “están asustados” por su crecimiento en intención de voto y agregó: “imagínense que ya todos dicen ‘que extraordinaria esta campaña de Sartori y ahora capaz que gana’, lo dicen asustados, a veces en pánico, todos los que critican. Y si trabajábamos y logramos esto en cinco meses de campaña imagínense lo que podemos lograr en cinco años de gobierno”.

Sartori también cuestionó a los políticos que “dan discursos y en realidad parece que no escuchar, no entienden los problemas”, y por eso destacó que él salió a recorrer el país para armar sus propuestas de gobierno. “Fue entonces que empezamos a proponer porque nos dijimos que no podemos vivir en una sociedad que no encuentra soluciones a estos problemas. Nos decían que falta empleo y nosotros propusimos crear 100 mil empleos (…) Todos nos criticaron, pero los que critican no escuchan”, sentenció.

La tarjeta MedicFarma

El empresario devenido en político se refirió a su propuesta de dar medicamentos gratis a jubilados y pensionistas mediante la tarjeta MedicFarma y dijo que la primera persona que le transmitió la necesidad de pensar una solución a la problemática de los jubilados fue su abuela. “Mi abuela me decía: ‘a veces ni siquiera me da para los medicamentos, y los tengo que comprar en la feria, no sé si están vencidos y son de verdad’”, contó Sartori y cuestionó a quienes “nunca lo hicieron, quienes no les importa la situación de los jubilados, dicen que no se puede y que no tiene sentido”.

En ese momento, un anciano en el público gritó “sí se puede Juan”, lo que fue acompañado por decenas de personas, que comentaron a cantar al unísono “sí se puede, sí se puede”.

“Para nosotros esas cosas son compromisos y no nos importa lo que digan, porque nosotros venimos sin mochilas, sin favores, sin conflictos de interés, venimos para el primer día, la primera hora de sentarnos en la presidencia, cumplir con todo lo que dijimos en la campaña”, apuntó.

La tarjeta MedicFarma forma parte de las principales propuestas de gobierno de Sartori. Este viernes la cuenta del equipo de comunicación del precandidato anunció que ya se había comenzado a entregar el plástico a algunos jubilados y pensionistas, y publicó además varias fotografías de ancianos con la tarjeta en sus manos y un formulario en el que se puede ver cómo fueron recabados sus datos personales.

Sartori lanzó la propuesta el 6 de mayo, en el club Verdirrojo del barrio Cerro, cuando presentó su Plan de Todos. Sin embargo, el programa del empresario tiene una versión diferente de la promesa. “Lanzaremos un programa de universalidad farmacéutica para jubilados y pensionistas (‘Medicfarma’) que permita, mediante la negociación centralizada nacional de las adquisiciones de medicamentos, abatir el costo de los mismos, en base a escalas decrecientes, según el monto de ingresos”, indica el documento oficial.

La respuesta a Talvi

Este viernes comenzó a difundirse a través de Whatsapp un video en el que ve a Sartori anunciando que ya se están entregando las tarjetas MedicFarma, con las que "cualquier jubilado o pensionista podrá obtener medicamentos gratis en cualquier farmacia del país". Sin embargo, en aquel video –que no es la versión aprobada para ser difundida públicamente- no se aclara que ese plástico no sirve para retirar ningún medicamento, puesto que el programa se aplicará solo si él es presidente.

En su cuenta de Twitter, el precadidato colorado Ernesto Talvi salió al cruce de aquel video: "Sartori dice a cámara, sin matices ni condiciones que ‘con esta tarjeta cualquier jubilado o pensionista podrá obtener sus medicamentos gratis’. Estamos localizando alguno y lo acompañaremos a una farmacia. Si no se los dan, haremos la denuncia por engaño. ¿O hay otra palabra?".

Antes de salir al escenario en Pando, Alonso le respondió al Economista señalando que se refería a un video que no había sido aprobado para ser distribuido y le compartió el correcto, en el que sí se aclara que la tarjeta solo es válida si Sartori es presidente.

Cuando le tocó tomar la palabra en el Centro de Protección de Choferes, Alonso dijo que Talvi debía preocuparse por ganar su interna, y agregó que no es con mentiras que se gana una elección”.