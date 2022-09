¿Se confió Almeida en la jugada del 3-0? Lo que dijo Melazzi sobre su calambre y el gol

Leonardo Melazzi, autor del 3-0 para la goleada de Rampla Juniors ante Nacional este miércoles por la Copa AUF Uruguay, confesó que pensó que no iba a volver a ingresar antes de su gol porque se había acalambrado en los minutos finales del juego.

En el cierre del partido el jugador se sintió en una pierna y tuvo que salir afuera de la cancha para ser atendido y recuperarse.

Parecía que no iba a volver y así lo anunciaron en la TV. Pero ingresó y le ganó una pelota a Christian Almeida para marcar su tanto y cerrar la goleada en el Estadio Centenario.

Este jueves el delantero de 31 años contó qué pasó en ese momento.

Va premio, Melazzi había salido y entró en una pierna para clavar el 3ro de nuestro querido @RamplaJuniorsFC momento de extasis total qué locura Ramplaaaaa 💚❤️ pic.twitter.com/n5DLZhNrQo — Martín (@martintin2714) September 22, 2022

“Como yo me había acalambrado, no pensaba volver. Los jugadores de Nacional me vieron y me había quedado un huevo, y ya venía acalambrado”, dijo a Tirando Paredes de radio 1010AM.

¿Se confió Almeida cuando lo fue a marcar? Melazzi dio su versión al respecto: “Cuando entro, justo se da el pelotazo y me parece que Almeida piensa que no voy a ir, porque recién había entrado y estuve unos minutos afuera”.

“Cuando me decido a ir, veo que él mete el cuerpo por meterlo, ahí me siente a mí. Ahí quiere sacarla, le pelota le pica un poquito y me queda. Dije, ‘ta, le doy suave y un poquito separado del golero’. Y por suerte entró”, agregó el atacante.

Luego, en su festejo, Melazzi pidió disculpas a los hinchas de Rampla porque había tenido un altercado con uno de ellos en el partido ante la IASA en el Palermo el pasado 11 de setiembre.