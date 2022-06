Se desplomó el mercado de la lana en el cierre de la zafra

La amplia oferta en la última semana de la zafra lanera 2021/2022 en el mercado australiano arrastró a la baja los valores, después de tres semanas de incrementos y de un récord para la temporada en moneda local la semana anterior.

La baja en dólares fue de 34 centavos, desde US$ 10,21 por kilo base limpia a US$ 9,87 –un ajuste de 3,3%–, con los mayores retrocesos en las lanas más finas, por debajo de las 19 micras.

El incremento de 45% en el volumen ofertado –que se mantendrá en las próximas dos semanas, previo al receso de la segunda mitad de julio– jugó a favor de los compradores, indicó Antonella Riani, responsable de mercados y proyectos del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

En moneda australiana el Indicador de Mercados del Este (IME) cayó 44 centavos y perdió 3% para cerrar en AU$ 14,30, solo 10 centavos arriba de la apertura de la zafra (julio 2021).

En dólares, retrocedió 6,9% respecto al comienzo de la zafra y quedó muy por debajo del promedio de la temporada.

Durante la semana pasada hubo negocios interesantes por lotes de lanas finas en el mercado local.

Referencias en el mercado local

El mercado local mostró negocios puntuales en la última semana, apuntó Riani, luego de algunos días en los que se registraron numerosas operaciones de lana Merino a valores satisfactorios.

Fueron vendidos 65 mil kilos de lana Merino fina, con destaque para un lote de 10.500 kilos de 18,7 micras por el que se pagó US$ 9,60 por kilo vellón. Es un lote acondicionado con grifa verde y certificación orgánica + RWS y con rendimiento al lavado de 79,6%.

El lote más voluminoso, de 30.000 kilos, fue un negocio concretado previo a la esquila por lana de 19,3 micras grifa verde y certificación RWS. El precio fue de US$ 8 por kilo vellón.

Otros lotes Merino de mayor micronaje se vendieron de US$ 7,80 a US$ 5,50 el kilo, mientras que las ventas de Corriedale concretadas se cotizaron entre US$ 1,70 y US$ 1,50 el kilo de vellón por lotes de lanas de 27,5 a 28 micras acondicionados con grifa verde.