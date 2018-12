Se frenó la recuperación del precio de la lana en Australia

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Los precios en dólares estadounidenses de la lana en Australia interrumpieron su avance de las dos semanas anteriores, mientras que en la divisa local la caída fue moderada.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró este jueves en US$ 13,36 por kilo, base limpia, un descenso de 25 centavos o 1,8% en la semana. Medido en la divisa local, el IME terminó en AU$ 18,49 por kilo cediendo 11 centavos o 0,6%.

La comercialización estuvo en torno al 90%, ante los menores precios y menor presencia de importadores chinos.

Las lanas gruesas –que eran las que más habían ganado en las dos semanas anteriores– fueron las mayores perdedoras en los remates de miércoles y jueves.

En las lanas de 30 micras la baja fue de 0,1%, con una caída de 11% para las de 28 micras y de 10,2% en los lotes de 26 micras. En las lanas de 20 micras la baja semanal fue de 0,95%, con un descenso de 0,37% para las de 19 micras y de 0,82% para los lotes de 18 micras.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana informó referencias de US$ 8,60 por kilo y de US$ 9,35 por kilo para lanas entre 20 y 20,9 micras, grifa celeste y verde, respectivamente, aunque aclaró que fueron negocios que se concretaron por lotes de entre 500 y 800 kilos.

Para lanas de 21 a 21,9 micras la referencia son acondicionar fue de US$ 7,50 por kilo y fue de US$ 9 por kilo grifa celeste.

Por lanas de 27 a 27,9 micras sin acondicionar la referencia fue de US$ 2,85 por kilo.

En la franja de 28 a 28,9 micras los valores fueron de US$ 2,45 por kilo sin acondicionar, de US$ 3 por kilo grifa celeste y de US$ 3,16 por kilo grifa verde.