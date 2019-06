Se hace cuesta arriba la compra de ganado para reponer en los campos

Con oferta escasa y una demanda industrial que se mantiene firme, el precio de la hacienda gorda subió por décima semana consecutiva. Por su parte, la reposición acompaña la firmeza del gordo, los terneros alcanzaron el mayor valor en seis años y se acercaron a los US$ 2,50.

Para el novillo gordo el eje de los negocios se concreta entre US$ 3,90 y US$ 4 por kilo carcasa, dependiendo del volumen y la calidad del ganado.

Por su parte, la vaca gorda se ubica entre US$ 3,70 y US$ 3,80 por kilo.

El fuerte interés de compra de la industria se refleja en la agilidad de las cargas, con entradas entre cinco y 10 días.

“Los ganados gordos suben prácticamente todos los días, hay mucho dinamismo en la concreción de negocios y muy poca oferta”, comentó Joaquín Abelenda de WHA Negocios Rurales.

Consignatarios consultados explicaron que se espera que la faena en las próximas semanas sea menor.

Esta tendencia de aumento se vio reflejada en el mercado de reposición.

En el 208º remate de Plaza Rural –ver más en la página 9– los 3.600 terneros ofertados lograron un 100% de colocación y un promedio de US$ 2,46 por kilo en pie, el mayor valor desde mayo de 2013 (US$ 2,50).

La escalera de novillos también mostró un incremento de valores entre 6% y 9% respecto al remate pasado y con ventas totales.

Las vacas de invernada promediaron US$ 1,72 el mayor precio en 10 años, con máximos de US$ 1,86 y mínimos de US$ 1,58.

Dentro de las categorías de cría, las terneras lograron máximos de US$ 3,03 y un promedio de US$ 2,36 (el más alto desde agosto de 2012).

La faena semanal de vacunos bajó por tercera semana consecutiva, principalmente en vacas. Se ubicó por debajo de las 50.000 cabezas.

La industria frigorífica estaba concentrada hasta la semana pasada en la faena de ganados de corral con destino a la cuota 481, lo que incrementó la participación de novillos.

En la semana cerrada el 8 de junio se faenaron 45.501 cabezas, es decir 2.200 menos que las 47.705 cabezas de la semana anterior y 5.500 más que las 40.968 de la misma semana del año pasado.

En ese marco, los novillos sumaron 23.499 cabezas, o sea 380 animales menos que las 23.883 de la semana anterior y 2.200 más respecto a las 21.304 cabezas de igual semana de 2018, mientras que la participación de hembras sobre el total de la faena está en el entorno del 46% desde que se comenzó a faenar para la cuota 481 y en la semana pasada se industrializaron 21.103 cabezas, casi 1.700 menos que las 22.785 de la semana anterior y 2.500 más que en igual período del año pasado (cuando fueron 18.617 cabezas).

El novillo acá y en el mundo

Con este salto, el novillo gordo en Uruguay supera en más 20 centavos la actual cotización del novillo en Australia que se ubica en US$ 3,75 por kilo carcasa. Un mercado alterado por una persistente sequía, impactando en la faena y en el stock.

La brecha es aún mayor si se compara con el novillo gordo en Brasil, que se ubica en US$ 2,53 por kilo carcasa de acuerdo al Índice Esalq, que es elaborado por el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada, de la Universidad de San Pablo.

El diferencial de precio por kilo también es de 1,3 dólares por kilo respecto a la cotización en Argentina con un novillo gordo con destino a exportación que se ubica en US$ 2,66 por kilo de acuerdo a al último de IPCVA.

El novillo local, sin embargo, se encuentra por debajo de US$ 4,05 que cotiza el novillo en Estados Unidos, que históricamente es el más caro en el mundo.