Se les cobrará tique extra a pacientes de las mutualistas por cada examen médico o internación tercerizada

Los usuarios de las mutualistas que requieran una prestación que estas ofrecen de forma tercerizada, sea un estudio médico o directamente la internación, deberán pagar un tique extra de $ 160 para recibir esa asistencia. La medida que comenzó a aplicarse este jueves obedece a una norma que “está vigente hace años” pero que no se aplicaba por falta de recursos para controlar su cumplimiento. “Ahora todo está digitalizado y la fiscalización es mucho más rápida y efectiva, por eso es que lo empezamos a controlar a partir de este mes, porque ahora sí tenemos las herramientas para hacerlo”, dijo a El Observador Gerardo Irazoki, director de la Caja de Profesionales, organismo responsable de recaudar y fiscalizar a partir de noviembre el cobro mencionado.

“Quien debe pagar, en verdad, es la mutualista, no el afiliado, porque esto es parte del servicio que ofrece. Pero en la práctica cotidiana los timbres se suele trasladar al paciente, igual que sucede cuando alguien compra un fármaco en la farmacia”, dijo Irazoki, y añadió: “Allí hay una actividad profesional, por lo tanto corresponde el pago de un timbre”.

El Observador consultó a Luis González Machado, representante de las mutualistas en la Junta Nacional de Salud (Junasa), quien se manifestó profundamente disconforme por la incorporación del nuevo cobro, a tal punto que no descarta incumplir con la obligación que le “impone” la Caja de Profesionales. Esa sería una decisión desafortunada, según Irazoki, ya que generaría una deuda retroactiva cargada de multas y recargos.

“Este timbre no le corresponde abonarlo a las mutualistas, sino al paciente”, desmintió el empresario de las mutualistas y agregó: “Acá va a haber un conflicto porque las instituciones deben definir si se lo cobran o no a sus afiliados. Y si no lo hacemos, vamos a entrar en rebeldía con la Caja”. Otro posible camino sería pedirle al socio un depósito de garantía antes de ingresarlo al sanatorio, o en su defecto, que deje a disposición una tarjeta de crédito. “Es muy antipático hacer eso. Muchos no lo van a poder pagar o no van a desear hacerlo y van a generar una deuda. En el imaginario del socio va a instalarse la idea de que se cobra por la internación cuando eso no es así”, se lamentó González Machado.

La inmensa mayoría de las instituciones, dijo, tienen tercerizados las prestaciones relacionadas con la internación y los usuarios pueden necesitar varias cuando están hospitalizados. “Esto puede llevar a que se generen deudas de cinco mil o diez mil pesos porque muchos usuarios no querrán o no podrán pagar lo que ahora se les quiere cobrar”, destacó Gonzáles Machado.

Según informó el representante de las mutualistas, la Caja de Profesionales informó esto “un día de forma unilateral” y dijo que “las instituciones deben actuar como agente recaudador: cobrarle al paciente y pasar ese dinero al organismo.“¿A costas de qué? Esto está mal. Embreta al usuario y embreta al paciente”, valoró Gonzáles Machado y agregó: “La realidad es que la Caja no tiene la competencia para hacer esto. Legalmente van a perder”.

El Observador se comunicó con Arturo Echeverría, presidente de la Juansa, quien se negó a dar declaraciones sobre el tema por no contar con autorización para pronunciarse sobre este asunto.

Dos versiones contrapuestas

González Machado aseguró que la incorporación de este cobro “rompe con la larga tradición” que existe en Uruguay, en donde el paciente internado “tiene todo incluido y no debe pagar jamás algo aparte”, como sí sucede, en cambio, con el paciente ambulatorio. “La reforma de la salud se fortaleció basándose en este concepto, los internados no pagan ni órdenes ni tiques”, destacó el empresario e informó que desde el primer momento el mutualismo se opuso a la incorporación del tique, pero no fue escuchado, ni por la Caja de Profesionales ni por el Ministerio de Salud Pública, "gran omiso" en esta causa, dijo.

“Es normal que digan cosas así porque ellos no quieren aportar, pero igualmente les corresponde. Las mutualistas ahora deben abonar este dinero y es lógico que no deseen hacerlo y por eso reaccionan de esta manera”, retrucó Irazoki. Según dijo, el directorio resolvió por unanimidad comenzar a fiscalizar el cobro de este nuevo tique profesional porque, justamente, insistió, tienen la competencia para hacerlo. “Los timbres se pagan siempre por actividad profesional. Esto es parte de la norma”, añadió.

El mutualismo advirtió a la Caja de Profesionales “todos los perjuicios que suponen el cobro del tique”, pero el organismo de las jubilaciones hizo oídos sordos, según el directivo. “Primero se intentó dialogar, luego enviamos una nota formal y finalmente les presentamos un recurso que solo sirvió para postergar la fecha de aplicación: iba a ser el 1 de octubre y al final se aplazó hasta el 1 de noviembre”, explicó el González Machado.

Las mutualistas han resuelto elevar un nuevo recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero el trámite puede llevar años. Hasta entonces el cobro del tique seguirá vigente.

Los seguros privados de salud están incluidos y, según supo El Observador, todavía están estudiando si el cobro se lo trasladarán al usuario o lo abonarán las empresas.