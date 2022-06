Se realiza un paro de 24 horas en todas las ramas de la educación

Los sindicatos de la educación realizan un paro nacional de 24 horas este miércoles, y se movilizarán frente a Torre Ejecutiva en reclamo de una "recuperación salarial", la creación de nuevos cargos, el presupuesto del 7% del PBI para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (UdelaR), y para detener la "persecución sindical", según un tweet de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP).

El paro involucra a todas las ramas de la educación pública, a lo que se suma que los centros privados tienen asueto por ser el día del trabajador de la educación privada.

• Por recuperación salarial y creación de cargos.

• Presupuesto del 6+1% del PIB para ANEP, UdelaR y UTEC.

Los trabajadores de la educación se reunirán frente a la Facultad de Derecho a las 10 horas y se movilizarán hasta Plaza Independencia para manifestarse frente a Torre Ejecutiva. En el medio del camino también pararán frente al edificio central de ANEP y el Ministerio de Economía.

Desde FUM-TEP aseguraron que el servicio de alimentación en las escuelas se mantendrá con entrega de viandas, decisión que evitó una discusión de las autoridades educativas del gobierno sobre un posible decreto de esencialidad de la enseñanza.

"El gobierno no se está haciendo cargo, no vamos a permitir que se diga que dejamos a los niños sin comer. Si las autoridades no se hacen cargo, nosotros sí nos hacemos cargo", dijo a El Observador la dirigente Gabriela Arbeleche el pasado sábado.