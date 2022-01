Se vendieron más de 50 mil 0 km en 2021: las marcas más vendidas en autos y utilitarios

Por Juan Andrés Sainz

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) publicó las estadísticas de venta de vehículos 0 km en 2021. La gremial —cuyas marcas y empresas representadas conforman más del 80% del mercado automotor del país— registró 51.737 adquisiciones por los consumidores uruguayos en el año recién terminado. Ese número implicó más de 15 mil unidades por encima de la cifra de 2020 (36.398 vehículos), lo que significó un crecimiento de 42% con respecto a un año atrás, donde la situación económica castigó duramente al consumo privado.

Las marcas que lideraron en 2021

Automóviles de pasajeros

Suzuki fue el la marca que más vendió en el segmento de automóviles de pasajeros con 5.401 unidades, (23% de la participación en el mercado), lo que implicó un crecimiento de sus ventas de 27% respecto al año anterior.

En el segundo lugar Hyundai dio la sorpresa y terminó el 2021 con 4.071 vehículos vendidos. La empresa surcoreana ascendió tres puestos en el ranking de la categoría desde el quinto lugar que ocupaba en 2020.

Completando el podio estuvo Chevrolet, que concretó la colocación de 3.520 vehículos en el mercado el año pasado; la cuarta posición fue para Volkswagen, que vendió 2.545 automóviles de pasajeros. Los datos de ACAU muestran que ambas marcas bajaron un lugar en comparación con la lista del año pasado debido al ascenso de Hyundai. La otra marca con una participación de mercado de dos dígitos fue Renault, que colocó 2.482 unidades 0 km, tan sólo 63 menos que Volkswagen.

El conjunto de los cinco fabricantes mencionados representó una cuota de ventas que superó las tres cuartas partes del total del segmento. El top 10 lo completaron las compañías Fiat, Nissan, Peugeot, Citroën y Toyota, en ese orden.

En total, en 2021 se vendieron 23.593 automóviles de pasajeros 0 km según los datos de la ACAU, un crecimiento de 26% que se materializó en casi 5 mil adquisiciones más por parte de los consumidores uruguayos.

Vehículos SUV

En los vehículos utilitarios deportivos (llamados SUV, o todoterrenos ligeros) los cuatro primeros puestos se mantuvieron intactos respecto a 2021.

El líder del rubro fue Volkswagen, que tras colocar 1.816 de estos vehículos obtuvo una participación de 17% en la división. Aunque en la categoría principal los fabricantes europeos quedaron fuera del podio, en esta el segundo puesto también se lo llevó otra empresa del viejo continente, Renault, que vendió 1.129 vehículos SUV.

Al igual que en 2020, tras Volkswagen y Renault vinieron Nissan y Chevrolet, y la primer variación vino por el desplazamiento de Chery al sexto lugar por parte de Peugeot, que ocupó el quinto. Desde el séptimo lugar inclusive, siguieron Toyota, Jeep, Hyundai y Honda, respectivamente.

Los últimos doce meses fueron de extraordinaria expansión para la categoría. La división pasó de 6.639 ventas en 2020 a 10.382 en el año recién terminado, lo que significó un alza de 56%. En términos relativos, mientras en 2020 se comerciaron 7 unidades SUV por cada 20 automóviles de pasajeros, en tan sólo 12 meses el guarismo pasó a ser 9 contra 20 (nótese que el número de SUV no está incluido en el de automóviles por tratarse de divisiones distintas).

Utilitarios livianos

Finalmente, los vehículos utilitarios livianos llegaron a 14.660 unidades 0 km vendidas en 2021. El rótulo hace referencia a camionetas con caja, furgones o camiones pequeños, medios de transporte típicamente considerados de trabajo.

Dentro de esta categoría, el líder indiscutido fue Fiat, que con sus 5.295 vehículos colocados superó por más de dos veces y media a su competidor más cercano. La automotriz italiana se llevó más de la tercera parte de la participación del mercado (incrementó su cuota en diez puntos porcentuales) y comercializó más del doble de las unidades de 2020.

Fiat pisó tan fuerte en el segmento que entre las siguientes tres marcas juntas —Renault, Volkswagen y Toyota, de más a menos— no lograron alcanzar sus números. A las cuatro marcas mencionadas las sucedieron Nissan, Chevrolet, Peugeot, Citroën, DFSK y, para cerrar el top 10, la china Great Wall Motors.

Los vehículos utilitarios livianos tuvieron un mercado apreciablemente más concentrado que, por ejemplo, los SUV. Además de la gran porción de Fiat, entre las primeras diez marcas de utilitarios ligeros estuvo el 90% de las ventas, mientras que para la categoría de los utilitarios deportivos las comercializadoras que quedaron fuera de la lista reunieron más de la cuarta parte de las ventas totales.

Camiones con fuerte dinamismo

El nicho de camiones también mostró un fuerte dinamismo en 2021. De acuerdo a los datos de ACAU, el pasado año se comercializaron 2.903 vehículos de carga, lo que implicó una expansión del 66% respecto a los 1.748 camiones del 2020. Varios rubros vinculados al transporte de carga mostraron un fuerte dinamismo el año pasado, como la industria, la agricultura, la forestación y la construcción.

Además, el sector del transporte de madera tendrá este año un fuerte impulso por la puesta en marcha de la segunda pastera de UPM en Paso de los Toros durante el tercer trimestre. Como la finalización de la obra del Ferrocarril Central está prevista para mayo de 2023, la pastera tiene previsto suplir la falta del modo ferroviario para transportar su celulosa e insumos con unos 200 viajes de camiones diarios por ruta 5 hasta que se entregue la obra del tren. Además, se sumarán cientos de viaje de madera diarios de distintos puntos del país para alimentar con madera la nueva planta industrial.

Un año de superación

El balance de 2021 terminó siendo ampliamente positivo para las automotoras y las principales concesionarias que operan en el país.

El mercado automotor uruguayo no sólo dejó atrás los efectos más duros de la pandemia sino que superó con creces las cifras de ventas de 2019 y 2018. No obstante, cabe recordar que la situación económica del país antes de la pandemia ya no lucía el dinamismo de los mejores años de bonanza de la década anterior, lo que se venía reflejando en las sucesivas caídas en los números del mercado automotor.

En 2017 los uruguayos adquirieron 56.578 vehículos 0 km de acuerdo a los registros de la ACAU, en 2018 fueron 45.612, en 2019 compraron 42.335, en 2020 la cifra fue 36.398 y, por último, se alcanzó la cantidad de 51.737 en 2021.

Además, en los últimos 12 meses, la (cierta estabilidad) con que fluctuó la cotización del dólar fue un factor que jugó a favor de un mercado netamente dolarizado. En en el acumulado del año, el billete verde se fortaleció 5,6%.

“La gente y las empresas lo primero que hicieron con la llegada de la pandemia fue frenar los gastos de los bienes durables como pueden ser los vehículos. Las empresas frenaron el cambio de flota o la incorporación de un vehículo nuevo. En 2021, cuando comenzaron a ver la luz al final del túnel, se animaron a hacer esas compras que no habían hecho”, había explicado a Ignacio Paz, gerente de ACAU, cuando analizó el cierre del primer semestre del año pasado.