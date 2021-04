Se viene un 2021 recargado para el fútbol femenino, con más equipos y más divisionales

El fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) espera que la pandemia de covid-19 de una tregua para comenzar la temporada 2021 que viene recargada, con mayor cantidad de equipos y más divisionales.

Actualmente los entrenamientos en grupos están suspendidos por las medidas sanitarias que adoptó el gobierno, pero apenas puedan volver a la normalidad, los equipos tendrán dos semanas para prepararse en conjunto y tras el sorteo del calendario comenzar las distintas competencias, informó Valentina Prego, presidenta de fútbol femenino, a Referí.

De manera que si las restricciones se levantan el 12 de abril, fecha establecida por el gobierno por el momento para la suspensión de actividades en los clubes, los campeonatos podrán comenzar a principios de mayo.

"Tenemos que replanificar la actividad porque se paró por las medidas del gobierno. Por ahora no hay muchas certezas, pero si el 12 de abril se levantan las medidas ponemos una fecha de inicio. No queremos generar expectativas. Nosotros tenemos todo pronto", agregó la presidenta.

Partidos pendientes

Antes de que comience la temporada 2021 tienen que disputarse cinco partidos pendientes del Campeonato Uruguayo 2020 que se jugarán en uno o dos días. Racing enfrentará a Náutico por la final del torneo de Ascenso de la Divisional B, ya que ambos equipos finalizaron igualados en 19 puntos y el vencedor se quedará con el título.

Asimismo, por la Segunda División también jugarán Canadian-Cerro y San José-Boston River, y por la Copa de Plata Sub 19 tienen que enfrentarse Juventud-Fénix.

La pandemia postergó el plan inicial de la Comisión de Fútbol, que era comenzar el primer fin de semana de abril.

Se suma la sub 14

A partir de la temporada 2021 se agregará la categoría sub 14, que consta de 10 equipos ya preinscriptos. Esta nueva divisional se sumará a las categorías de mayores, sub 19 y sub 16, por lo que se cumplirá el objetivo de que la competencia femenina tenga cuatro divisionales.

La sub 16 tiene 16 equipos y en la sub 19 participarán 20, según el plan previsto.

Leonardo Carreño

Clásico en la temporada 2020.

Mientras que en mayores se conformará una tercera categoría ya que para este año hay 26 equipos. La idea es conformar dos categorías de 10 equipos cada una y una tercera con los seis más nuevos, para que se vayan adaptando a la competencia.

"La idea es mantener los niveles deportivos, que los equipos sean competitivos entre ellos", expresó Prego, y que no haya tanta diferencia en la cancha que luego se traduce en resultados abultados.

Otros planes

Los 10 equipos que participarán en la Primera divisional A son Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, Liverpool, River Plate, Atenas de San Carlos, Racing, Náutico, Fénix y Danubio.

Otro de los planes que tiene el fútbol femenino AUF es que en 2022 haya divisionales juveniles en la A y en la B.

En 2020 el campeón de la Divisional A fue Nacional, que además se clasificó a la Copa Libertadores 2021.

Con respecto a la selección uruguaya, se suspendieron para junio los partidos por la fecha FIFA programados para los días 8 y 12 de abril ante Puerto Rico. El cuerpo técnico encabezado por Ariel Longo estaba trabajando con un plantel de 28 jugadoras.

Últimos equipos campeones en la A