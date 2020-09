Sebastián Da Silva: “Va a venir una inmigración virtuosa”

Sebastián Da Silva, director de Da Silva Agroinmuebles, observa “firme” al mercado de arrendamientos de campos. Dijo que las buenas expectativas del Uruguay “post pandemia” se reflejan en consultas de argentinos, estadounidenses y europeos: quieren saber sobre inversiones que podrían concretarse una vez que se disponga de la vacuna para combatir el covid-19.

“Hoy Uruguay está en el mapa del mundo, tenemos un gobierno reconocido por lo serio y va a venir una inmigración virtuosa de gente que va a querer radicarse en un país que probadamente es de gente sana y educada y en su sector agropecuario tiene las mejores oportunidades”, opinó.

Licitación de campo en Colonia

La empresa que dirige abrió una licitación para un campo en el km 21 del paraje Cerros de San Juan, entre Carmelo y Colonia, de 90 hectáreas, agrícola-ganadero, que Da Silva definió como “una locación excepcional”. Cuenta con una casa de 200 m2 con un antiguo galpón de 800 m2. La licitación cerrará el 30 de setiembre y después que termine la Expo Prado comenzarán las visitas.

“Este es el típico ejemplo de lo que puede pasar en un año tan particular. Son esas oportunidades que pasan una vez cada 15 años porque un campo a media hora de Colonia, en una de las zonas más lindas del Uruguay y a estos niveles de precios no se encuentra todos los días”, agregó.

Da Silva habló además de cómo ve al sector y a la Expo Prado.

¿Cómo ve a la Expo Prado?

Con mucho orgullo, porque el cumplimiento estricto del protocolo se nota desde que uno estaciona. Hay que destacar el trabajo de los enfermeros que nos advierten en tres minutos que no podemos estar muy juntos. El uso del tapabocas acá no tiene la cincha floja, tiene la cincha bien ajustada, porque hay una condena social si no usas el tapabocas. Esta es la reafirmación en Montevideo de lo que fue el covid-19 en Uruguay, donde el campo no paró. El campo fue ejemplo de resiliencia y fortaleza para sacar al país adelante y hoy nos estamos poniendo a prueba con una exposición con mucha aglomeración de gente, con gente de todos lados. Si Dios quiere, también vamos a ser ejemplo, no solo por nuestra fortaleza productiva sino por nuestra educación y el acatamiento a los protocolos y normas sanitarias.

¿Qué expectativas tiene para el futuro del sector?

Este gobierno ha demostrado con hechos estar muy cercano a lo que es la producción agropecuaria. Es un gobierno que no le tiene asco a la mosca de la bichera, no le tiene asco al aceite de tractor o de una cosechadora. Y esos son mensajes simbólicos que, por lo que hemos hablado todo el año, al productor le da mucha tranquilidad. Tenemos por delante una agenda de soluciones que siguen pendientes, pero naturalmente con interlocutores accesibles y empáticos la esperanza es que se puedan ir solucionando de a poco. Hay problemas que se solucionan con competitividad, otros a través del Banco República, otros a través de leyes, otros con la apertura para que venga más gente y dinamice los submercados del sector y otros que se solucionan dando certezas. Ese conjunto de cosas, para nosotros son sacramento y estamos con muy buen ánimo.

¿Cómo está la clientela?

El Uruguay, no solo el campo, está siendo observado por mucha gente. Una vez que esa gente venga se va a despejar cuántos van a ir a vivir a Colonia, a Punta del Este o Montevideo, o van a hacer inversiones agropecuarias. Pero naturalmente lo que nosotros recibimos es admiración por parte de gente de alto poder adquisitivo. Los tiempos de vida se han extendido a nivel internacional y Uruguay es perfectamente un lugar de retiro de gente de alto poder adquisitivo que lo que quiere es vivir en esta maravilla de país los últimos años de su vida. Y eso nosotros lo vemos. Hay zonas de desarrollo en Carmelo, Colonia y toda la vuelta de José Ignacio. Hemos visto como micro cabañas son de gente que viene a vivir y a disfrutar y en ese contexto nos movemos. Están siempre las inversiones tradicionales, agrícolas, la cuenca forestal que es un mundo en sí mismo. Está haciendo fuerza todo lo que es el desarrollo de la Cuchilla Grande y la ganadería que tiene muchísimo para crecer. Hay que ver qué hacen los argentinos, vienen con prejuicios a hacer inversiones en el rubro agrícola y tenemos que tener la docencia de mostrarles también las fortalezas del sector ganadero, aquello de que cada departamento del Uruguay tiene zonas excepcionales de tierra y en eso tenemos que tener mucha docencia para que no caigan en el lugar común de ir siempre a buscar en Young o Cololó o si no se frustran.