Secco habló del asado importado y opinó sobre una señal política del gobierno

Se habilitó la importación desde Brasil de carne vacuna con hueso, ¿Marfrig prevé importar ese producto?

Marfrig tiene toda la disposición de explorar los negocios que puedan servir. Tiene plantas en esos estados que no vacunan (contra la fiebre aftosa) y de los que se permite la importación, pero queremos ser muy cautelosos de ver cómo se va ordenando el mercado interno. Estamos ofertando a algunos actores a valores posibles de compra. Es importante porque tenemos la condición de hacerlo.

El mercado interno está procesando ese ajuste y necesita conformar valores sensiblemente más bajos, y hoy no está siendo posible. Estamos expectantes, operando. Marfrig ha seguido importando carne de Brasil para consumo en Uruguay y vamos a seguir disponibilizando a nuestros clientes en la opción tanto de carne uruguaya como de Brasil.

Esa habilitación se extendió a las plantas frigoríficas exportadoras, ¿podría generar algún conflicto en lo sanitario, documental o de certificaciones?

No, y eso fue un tema que minuciosamente se revisó por parte de las autoridades sanitarias. Se nos convocó a todos los actores involucrados para ver cómo iba a ser ese nivel de autorización. Es algo excepcional que tiene un procedimiento declarado y controlado al detalle. Uruguay tiene plantas con todas las garantías suficientes de trazabilidad como para poder garantir permanentemente dónde está el producto, dónde entró y a dónde se vendió. Desde ese punto de vista no hay riesgo ninguno porque se evaluó entre todos que deberíamos tener una altísima seguridad en eso.

¿Podría afectar la competitividad en el mercado interno?

No. En mi modesta opinión, va a ser como lo ha sido en los últimos años el volumen de carne importada. Es adicional, viene a ocupar un lugar cuya oferta ha sido exportada. Uruguay tiene una oferta importante de carne con hueso exportada, principalmente a China. Si (la carne importada) tuviese un flujo más regular podría venir a generar una oportunidad de seguir accediendo a productos de buena calidad a precios competitivos, principalmente en momentos en los que los precios de la carne en Uruguay salen de rango y suben muy vertiginosamente. Es un procedimiento que hay que mirar con calma, que está pensado en el cómo y que no presenta riesgos importantes.

¿Cómo está hoy la demanda de China por carnes uruguayas?

Hoy la demanda de China está cautelosa. Estamos muy atentos con lo que pasa con la oferta de los otros mercados, porque no estamos solos. En este momento hay una oferta de carne brasileña muy buena y Australia tiene valores muy competitivos, ha recompuesto su oferta y tiene un mercado activo. La demanda está, no está creciendo. Mantiene un mercado regular que opera con total normalidad.

¿Cómo ve las negociaciones por un TLC entre Uruguay y China?

Son muy interesantes, creo que son un desafío de una oportunidad de valor para la cadena de la carne importantísimo, en la generación de empleo, en la transferencia de valor y en el volumen de actividad.

Nos vamos a atener a la agenda que el Ejecutivo vaya marcando, que sabemos que pretende ser dinámica. En estos próximos dos meses podríamos tener alguna señal de avance, esperemos que así sea. Nos parece muy interesante una apertura comercial con China. Es una señal política interesante para el sector del agronegocio que el Ejecutivo se empodere en este tipo de procesos.

Todos somos conscientes de que esto tiene que ser un proceso que les sirva a todos. Esto es un tema de país, y hay confianza en el equipo que lidera esto en el Ejecutivo, en que manejarán esto de la mejor forma a mediano y largo plazo.

Uruguay sigue siendo un país caro en materia de producción pero este tipo de formatos podría generar inversiones de China que le permitan a Uruguay seguir avanzando, principalmente en temas de ingeniería e infraestructura. Estamos muy atentos.

¿Cómo ve el trabajo del gobierno entorno a la industria?

La industria frigorífica y los productores tenemos un ámbito, el INAC (Instituto Nacional de Carnes), en el que conjugamos una agenda de trabajo común. La pandemia distrajo y robó tiempo pero este proceso con China, y el que hay con Turquía, son señales de una dinámica que se pudo empezar a tener.



La industria frigorífica, al igual que todo el sector industrial, tiene una agenda permanente con el gobierno para mirar qué elementos afectan su competitividad, qué cosas están en manos del gobierno y en qué cosas podríamos ir juntos para mejorar, como la inserción a nivel mundial o el mantenimiento a la ley de inversiones. Hay elementos que han sido reforzados de otras administraciones y son muy buena señal para cualquier sector.

¿Marfrig planea inversiones?

En Tacuarembó estamos inaugurando la primera etapa de ampliación en ingeniería y frío, para una refrigeración más eficiente, con recambio de tecnología. La primera etapa es una ampliación que le permite a la empresa proyectar crecimiento para los próximos meses con mayor eficiencia de energía en el uso de frío. La segunda etapa es una planta de tratamiento de efluentes que ya está en construcción, que es bastante innovadora y tiene una inversión interesante.



Todos los años hay un nivel de inversión mínima en todas las plantas de puesta al día y mejora de procesos. A nivel extraordinario estamos concluyendo el plan para el 2023 de las inversiones en Tacuarembó y estamos poniendo en formato de presupuestación una ampliación de la planta de Salto. También estamos trabajando en algo en el feedlot de Río Negro.

¿Uruguay es un país amigable para las inversiones?



Sí. Uruguay, independientemente de las administraciones de turno, es y necesita ser un país hiperamigable a las inversiones, principalmente las que vengan a dinamizar el empleo en el país y es un poco lo que esta compañía hace.

¿Los recientes paros sorpresivos en la industria afectaron la operativa?

Sin dudas. Hubo una reunión pero ya no compete a la industria, fue entre la empresa el ministerio (de Trabajo y Seguridad Social) y la Foica (Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines). Siempre que hay paros, y sorpresivos como fueron, hay afectaciones importantes, pero esperamos que se solucione.

¿Cómo está la oferta y la demanda por hacienda?

Como era previsible, saliendo de un invierno duro y un primer semestre de mucha faena, la oferta todavía es moderada. El reflejo está en la actividad que se está teniendo a nivel de faena, y obviamente en un proceso de corrección de valores entre el precio de exportación y el de la hacienda que es lo que, conjugado con la oferta moderada, viene generando un nivel de actividad bajo para el Uruguay.



En línea con ese nivel de actividad y ese proceso de ajuste, la demanda internacional ha ajustado sus precios fuertemente en estos últimos dos meses. Se han ajustado los precios de los commodities, hay un fortalecimiento del dólar y del euro frente al dólar y temas geopolíticos que también influyen en el potencial de desarrollo de las economías a las que nosotros les vendemos, y toda esa moderación que tiene el mundo se está viendo en los precios. Estamos procesando esos ajustes, son momentos de inflexión y esa es la foto más transparente del negocio hoy: se está ajustando en las dos puntas, tanto en la compra como en la venta.

¿Cómo se ven los valores en el mercado ganadero?

Es muy difícil calificarlos porque el mercado ganadero también tiene una disrupción de precios. En este momento en particular, en agosto, hay una faena importante de ganados de terminación de grano que ya estaba previsto faenar en esta época.



Los precios siguen siendo muy buenos desde el punto de vista de los ingresos para el productor, pero todavía desajustados al valor de los productos que vendemos. No han corregido en la medida que han corregido los precios de venta, eso provoca un desajuste en el negocio.



A veces miramos solo los precios de los productos cárnicos cuando todos los otros productos como el cuero, los aceites y las grasas, todos los recuperos que tiene el animal, también han caído fuertemente, incluso con 20 o 30% de baja. No es nada caótico, estamos hablando de situaciones que han vuelto a lo que podían ser al final del año pasado, que eran precios de venta y de hacienda muy buenos. Lo que pasa es que transcurrimos un primer semestre con una fuerte aceleración de precios y salir de esa aceleración es lo complicado para un mercado que está saliendo del invierno.