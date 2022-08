Paro en frigoríficos suma otro día y se extiende hasta la medianoche del sábado

La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) decidió extender la medida de paro de actividades en los complejos industriales a nivel nacional, por 24 horas más, lo que aumenta la extensión de la medida iniciada en la medianoche del miércoles de esta semana a 72 horas, dado que finalizará ahora a la medianoche de este sábado 6 de agosto.

Con base en un nuevo comunicado del sindicato, el motivo es que "los elementos que hoy están sobre la mesa con el fin de destrabar este conflicto entendemos que son insuficientes".

La medida, que este jueves consideró además una movilización en el centro de Durazno, es consecuencia de la negativa de la empresa Frigocerro a retomar a dos trabajadores despedidos en julio.

Este escenario genera preocupación no solo en el ámbito privado, también a nivel del gobierno, concretamente en jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Está prevista una reunión tripartita en el MTSS para el lunes 8 de agosto, pero existe poco optimismo sobre una solución que contemple a ambas partes.

Si bien en algunas plantas, incluso en la de Frigocerro, la involucrada en el conflicto, hubo algo de actividad de faena en las últimas horas, en la mayoría de los casos el paro se produjo, la actividad mermó y de no corregirse la adversidad desde el lunes puede haber algún desabastecimiento puntual de mercadería a bocas de expendio, explicaron fuentes del sector empresarial.

Martín Cardozo, presidente de la Foica, dijo este viernes por la noche que los directivos del gremio se volverán a reunir este sábado, para ver qué nuevos pasos se instrumentarán, y que "si no hay soluciones, habrá más medidas, si el gobierno no pone un freno lo vamos a hacer nosotros, no queremos más Frigocerros en Uruguay".

El comunicado del sindicato de este viernes expone la "solidaridad total" de la Foica con los trabajadores de Frigocerro y también con los del Frigorífico Agroindustriales del Este, ubicado en Treinta Tres, propiedad del mismo empresario dueño de Frigocerro (Diego Ortíz), "que sufren las mismas injusticias".

El documento de la Foica culmina solicitando a las autoridades del Estado "firmeza con estas empresas".

Cardozo había declarado este viernes temprano a El Observador que Frigocerro "como empresa viola todas las leyes y normativas a nivel nacional (...) el abogado de la empresa reconoció pagos irregulares que le llaman bonificación pero son pagos en negro" y además "no reconoce al gremio, no le descuenta la cuota sindical adecuadamente, los suspenden si toman medidas, no les pagan las horas sindicales, les descuentan presentismo si hacen uso de horas sindicales, viola el convenio de negociación colectiva, paga irregularmente el presentismo y la antigüedad". Añadió que también "viola la ley 5.032 de seguridad y salud" y que al mismo tiempo "se beneficia de una declaración de interés departamental que le permite tener beneficios tributarios, como por ejemplo exonerar la patente y el seguro de sus vehículos, desde 2009".

Sobre los despidos, Dante Alessandra, abogado de Frigocerro, explicó que un trabajador fue dado de baja de la plantilla por bajo rendimiento y que una funcionaria tuvo el mismo tratamiento por una falta muy grave: alterar cajas con carne para exportar a China.

Ortíz, dueño de Frigocerro, también en diálogo con El Observador dijo que no habrá vuelta atrás en la medida de despido, aludiendo específicamente al caso de la trabajadora, de cuyo acto irregular hay testigos, según se informó.