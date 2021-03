Segunda baja consecutiva en el precio de la lana en Australia

El precio de la lana en Australia bajó en dólares estadounidenses por segunda semana consecutiva. En tanto, en el mercado local hay demanda por lanas finas y de lotes certificados.

En la subasta del 11 de marzo, el Indicador de Mercado del Este (IME) promedió US$ 10,14 por kilo base limpia, una caída de seis centavos respecto al cierre de la semana anterior (US$ 10,20), citó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) con base en información de AWEX. Si se compara con el precio de fines de la zafra pasada las referencias están 29% por encima.

Todos los tipos de lanas bajaron sus cotizaciones respecto a la semana pasada. Las de 30 micras, que en las dos semanas anteriores eran las que más habían aumentado, esta semana fueron las que mostraron el mayor ajuste a la baja: -7,3%. Las lanas de 26, 28 y 32 micras ajustaron entre un 3 y 4%, mientras que las más finas (entre 16 micras y 22 micras) bajaron en menor proporción: entre 0,2% y 1%.

Respecto a fines de la zafra pasada, todas las categorías de lanas se mantienen por encima que un año atrás, fundamentalmente las super finas y finas.

Tanto la oferta de lanas como la colocación fue prácticamente idéntica que la de la semana anterior. Se ofrecieron 46.480 fardos y se colocó el 91%. Para la semana que viene se espera una oferta superior, se estimaron en el entorno de los 53.357 fardos.

En el mercado local se concretaron negocios por lanas entre 21 y 24 micras. La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay reportó esta semana negocios por lanas Merino Australiano y Dohne de 21 micras a US$ 5,75 por kilo grifa verde; por lana Merino, Ideal, Cruzas, Dohne de 22 a 23 micras en el eje de los US$ 5,20 por kilo promedio; por lanas de 23 a 24 micras los negocios se ubicaron en US$ 3,80 por kilo grifa amarilla.

Hugo Ocampo

