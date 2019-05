Seguridad, educación y gestión: Larrañaga se la devuelve a Martínez y marca "fracasos"

El precandidato blanco Jorge Larrañaga le respondió este jueves a Daniel Martínez, quien aseguró en diálogo con El Observador que tanto el líder de Alianza Nacional como Luis Lacalle Pou están tratando de "cosechar votos" pegándole a él.

Ante estas declaraciones, Larrañaga aseguró que el exintendente de Montevideo lo que quiere es "eludir la discusión" y le marcó los "fracasos" que, a su entender, ha tenido el Frente Amplio (FA) durante sus gobiernos.

El PN es CAMBIO.

Martínez quiere eludir la discusión. No quiere discutir de seguridad porque fracasaron.

No quiere discutir de educación porque fracasaron.

No quiere discutir de gestión porque fracasaron.

Somos el cambio frente al modelo “impuesto” por el FA. https://t.co/MLx4wjXWQ1 — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) May 24, 2019

El cruce entre Martínez y Larrañaga tuvo su origen el martes, cuando el frenteamplista criticó la propuesta de Larrañaga de reformar la Constitución en materia de seguridad.

En el aniversario de Asamblea Uruguay Martínez dijo que "cada uno tiene que estar especializado en lo que va a hacer" y señaló que en el mundo "han aumentado los muertos y la violencia cuando la gente que no está preparada para una función termina ocupándola". Con esto último aludió a la guardia nacional que propone Larrañaga y que prevé como parte de la reforma que se plebisicitará que 2 mil militares cumplan funciones policiales, luego de una capacitación de alrededor de seis meses.

Larrañaga le respondió al día siguiente de las primeras declaraciones del precandidato oficialista y le dijo que el que no estaba preparado era él. “Lo que queda claro por sus dicho es que el que no está preparado para lo que se postula parece ser él. Pero es lógico que alguien que no pudo con la basura de Montevideo, que no pudo con Adeom, diga esto sobre seguridad", expresó el senador.

Por eso este jueves Martínez decidió responderle tanto al líder de Alianza Nacional como a Luis Lacalle Pou, quien lo acusó de querer aumentar impuestos en un eventual gobierno. "Jamás pensé que iba a estar definiendo la interna blanca", ironizó Martínez.

La esencialidad en educación

Por otra parte, Larrañaga participó este jueves en una reunión con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe) y allí defendió que la educación es un servicio esencial. "En educación no pueden haber días sin clases. Para nosotros es esencial", afirmó el líder de Alianza Nacional en conferencia de prensa.

La educación es uno de los ejes de la campaña de Larrañaga, junto a la seguridad, el empleo y la descentralización. En este sentido, en las últimas semanas presentó una serie de medidas recogidas en el documento "La educación que queremos", a cargo del especialista Guillermo Fossati, que asesora en esa materia a Alianza Nacional. Entre las propuestas del senador se encuentra aumentar la autonomía de los centros educativos, reformar el estatuto docente y devolver al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el liderazgo en este tema.

"Respetando los derechos también vamos a buscar preservar un marco de esencialidad en lo que es la prestación de servicios educativos y de que no existan días sin clase por paros. Esa es la línea que vamos a discutir con las gremiales pero ante Cofe teníamos la obligación también de trasladarla", señaló el precandidato.