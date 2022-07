Senador Da Silva: "Orsi tiene la profundidad de Tribilín"

El senador nacionalista Sebastián Da Silva se refirió al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y a su postura sobre el tratado de libre comercio (TLC) con China. "Nosotros, un poco en serio, un poco en broma, cuando hablamos de Orsi decimos que tiene la profundidad de Tribilín", declaró este miércoles, según recogió el periodista Leo Sarro en su cuenta de Twitter.

El legislador criticó que Orsi defienda que Uruguay "le pida permiso a Argentina" de cara al tratado con la potencia asiática.

Según Da Silva, el referente del Frente Amplio (FA) "pretende que su admirado presidente Alberto Fernández, a quien Orsi calificó como un clase A de la política, autorice a Uruguay a poder decidir cómo, de qué forma y a quién le vende los productos".

"Hay una obsesión por parte de la izquierda de pedir permiso", aseguró el senador. Da Silva señaló las diferencias entre la industria uruguaya y la de uno de sus socios del Mercosur. "No es lo mismo la Unión industrial de San Pablo, que la industria nuestra", argumentó. "No es lo mismo el desarrollo brasilero en muchísimas áreas de actividad que el potencial que tiene Uruguay en bienes y servicios; que hoy todavía no se han desarrollado, pero que tienen un potencial por la calidad de su gente, por la capacidad de trabajo, impresionante. Nos hemos cansado de decirlo".

El senador sostuvo que "el palo en la rueda" llega en el FA "hasta el extremo de llegar a lo menos artiguista de todo: que es pedir permiso". "Nada es menos uruguayo que pedir permiso", subrayó.

"Orsi un día se va de gira, se sube a un fitito, se va a de viaje y va en primera clase. Pide un préstamo y no termina ni siquiera de terminar de planificar un subi baja. Imagínense lo que es en materia de comercio exterior, en política internacional", declaró.