Sendic: "Hay gente que vota al Frente Amplio si estoy"

El líder de la lista 711 del Frente Amplio, Raúl Sendic, dijo este sábado que será candidato al Senado en las elecciones porque considera que hay quienes votan al Frente Amplio solo por su figura.

En la previa de su visita a un comité de base en Solymar, donde asistieron unas 40 personas aproximadamente, una de las periodistas que participaba de la rueda de prensa le preguntó sobre la conveniencia de postularse a pesar de la baja adhesión que tenía su sector, y el exvicepresidente le replicó: ¿Tenés alguna medición científica sobre la baja adhesión? Porque yo no la tengo. ¿Tú la tienes?

Luego, Sendic dijo: "Entre el suma y resto, que hay gente que se puede molestar, hay gente que va a votar al Frente Amplio porque estoy en el FA. Hay gente que me lo ha manifestado de esa manera. Hay gente que vota al Frente Amplio si estoy en el Frente Amplio. Y yo estoy haciendo campaña".

Además, dijo que muchos de quienes lo cuestionaron dentro del Frente Amplio "no se han movido de sus sillones todavía". "Ojalá que salgan todos a hacer campaña, que salgamos todos a hacer campaña porque si no las elecciones no se ganan", pese a que reconoció que en la coalición hay "mezquindades internas".

En ese sentido, Sendic se refirió previamente a quienes lo critican dentro del Frente Amplio. "Necesitamos propuestas. Yo escucho a los compañeros que han sido elegidos como precandidatos del Frente Amplio, algunos de ellos han insistido, le han dedicado más tiempo a Sendic que a esta situación que están viviendo los uruguayos", dijo con respecto al nivel de desempleo.

"Yo llamo a que pongamos en el foco en el centro de nuestra preocupación de nuestra fuerza política y de la campaña electoral que tenemos por delante las necesidades de nuestra gente y los problemas que nuestra gente está viviendo, a pesar de todo lo que hemos avanzado que lo reconozco absolutamente", agregó.

Más temprano, reafirmó su intención de postularse al Senado en las próximas elecciones, y de liderar la campaña de la lista 711 en el próximo período electoral. El exvicepresidente confirmó su intención de seguir militando dentro del Frente Amplio, y también aprovechó para criticar duramente a tres de los cuatro precandidatos oficialista que están en carrera para la próxima Presidencia.

En declaraciones a radio Montecarlo, Sendic dijo que Carolina Cosse, Daniel Martínez y Mario Bergara deberían "concentrarse en las propuestas que la gente quiere escuchar", y consideró que en su opinión, el modelo económico del partido de gobierno "da señales de agotamiento". Por otro lado, señaló que esperaba que una figura como Bergara, como economista y con sus antecedentes al frente del Banco Central, “tuviera propuestas alternativas que nos permitiera tener esperanzas de como va a desarrollarse la economía en el próximo gobierno, pero lamentablemente han tomado un camino equivocado, porque mientras la derecha habla de los problemas en seguridad y trabajo, en la izquierda nos concentramos en darnos palo entre nosotros”.