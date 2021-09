Sendic: “Uruguay necesita un gobierno del FA para el próximo periodo porque esto no se aguanta más”

Aclarando que no piensa en ningún cargo en el futuro, el exvicepresidente Raúl Sendic aseguró que está tratando de “ayudar a reconstruir” su grupo político –la lista 711– “muy golpeado en la interna”, así como también su nombre. Si bien criticó que el Frente Amplio (FA) no ha sido capaz de construir un relato por su propia interna, opinó que el partido debe volver a gobernar el país.

“Si nosotros pretendemos llegar otra vez al gobierno –como es necesario que lleguemos porque Uruguay necesita un gobierno del FA para el próximo periodo porque esto no se aguanta más– tenemos que plantearnos inquietudes y analizar las cosas para decir (...) El FA es la única herramienta que tenemos para que el Uruguay pueda vivir con dignidad con lo que se merece”, dijo, en declaraciones a Relatos con fundamentos (Pablo Ponce) emitido en vivo a través de Facebook.

Marcó que si la actual oposición quiere ser gobierno, deberá abordar nuevos temas que están en la agenda que se viene, como la tierra, el agua, el medioambiente, la igualdad y el derecho a la mujer, la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología y la investigación científica. “Hoy vemos que se necesita meter mucho recurso en eso. Y mucha plata en infraestructura: necesitamos puerto de aguas profundas, carreteras...”, consideró.

Sendic dijo que cuando el FA habla de autocrítica, le falta el “auto” porque nadie se critica a sí mismo. También “el frente ha tenido un problema serio para construir un relato. No solamente fuimos malos comunicado las cosas, sino que además nos ha sido muy difícil construir un relato único sobre lo que hicimos”. Y lo detalló: “Cuando nosotros queremos construir un relato sobre lo que se hizo muchas veces desde adentro mismo salen diferentes versiones y opiniones. Es muy difícil construir hacia afuera un relato cuando entre nosotros no hemos podido construir. Eso es parte de la autocrítica que tenemos que hacer”.

Y comparó con lo ocurrido en las empresas públicas y el relato que hubo tras algunas circunstancias que generaron polémica. “¿Que es lo que se hizo en Ancap, en la UTE, en Antel, que estaba fuera del programa? Todo lo que se hizo en las empresas públicas era parte de lo definido por el FA en los congresos. Era parte de nuestro programa y así lo definieron el presidente (Tabaré) Vázquez, el presidente (José) Mujica. Estaban en conocimiento de cada una de las cosas que se estaban haciendo. Uno no puede gastar US$ 1.200 millones en Ancap sin que el gobierno se dé cuenta”, apuntó.

“Así como en su momento no toleré mas manoseo por parte de la interna del FA, presenté la renuncia (a la vicepresidencia de la República). Estaba cansado del manoseo interno, de mis propios compañeros. Le puse un punto final y no quería saber más nada en ese momento, Son hechos muy dolorosos que a mí me afectaron muchísimo. Cuando uno analiza en el tiempo, yo pequé de ingenuo. De no esperar cosas de gente que tenía cercana, no esperar el ataque de personas que tiene cerca o que están del mismo lado; y eso también pasó”, relató.

“Hemos perdido el compañerismo, fraternidad, lealtad que tiene que haber entre nosotros”, criticó, en referencia a la coalición de izquierda. El descargo ocurre también luego de haber “cerrado” el capítulo de la Justicia. “Dejo de lado la posibilidad de apelar (el fallo) porque estoy absolutamente cansado de ese proceso”, añadió.

“En un momento estuve a punto de renunciar a todo, hasta el propio FA. Después, reflexionando, no me puedo concebir fuera del frente ni podría concebir yéndome como cuando pensé en algún momento en medio de calenturas”, reconoció.

El exjerarca afirmó que su partido ha abandonado la recorrida en pueblos del interior, y recordó a Vázquez, su compañero de fórmula y de gobierno. Rememoró la campaña de 2014, momentos en que “Vázquez recorrió como cuatro veces pueblo a pueblo, todo el interior del país”. “Que es algo que el Frente no debió abandonar nunca. Y lo remarco porque lamentablemente después no ha pasado así. Sin embargo esto era una idea que desde el principio, desde que Tabaré empezó su actividad política remarcó todo el tiempo: la necesidad de ir pueblo a pueblo. Y Tabaré fue el rey del pueblo a pueblo”, enfatizó.