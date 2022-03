Sergio Abreu: "La guerra podría poner en peligro la seguridad agroalimentaria"

Preocupada por la crisis global en la comercialización de fertilizantes, abonos y agroquímicos generada por el conflicto en Ucrania y sus consecuencias para la seguridad alimentaria de la región y el mundo, del 4 al 8 de abril la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) desarrollará la denominada "Semana de los Fertilizantes en Conexión Empresarial".

“La guerra en Ucrania podría poner en peligro la seguridad agroalimentaria. Por eso es necesario encontrar nuevas soluciones y fuentes de suministros alternativas. Desde ALADI nos ponemos a disposición para ayudar a conseguirlas”, expresó Sergio Abreu, secretario general del organismo, con base en un informe al que accedió El Observador este jueves.

Rusia es el principal exportador de fertilizantes del mundo y el conflicto bélico generó problemas en la distribución y comercialización de estos insumos esenciales y un alza abrupta de sus precios.

A su vez, otros países productores y proveedores de fertilizantes, como Estados Unidos y Canadá, no tienen capacidad para reemplazar en el corto plazo toda la producción rusa y ucraniana.

Dada esa coyuntura, expertos internacionales alertan que la producción mundial de alimentos corre el riesgo de caer sustancialmente.

El dato

En 2021 los países miembros de la ALADI importaron US$ 4.418 millones en fertilizantes desde Rusia. Considerando el periodo 2017-2021, Brasil se encuentra en primer lugar (US$ 10.129 millones), seguido de México (US$ 970 millones) y Perú (US$ 634 millones).

A nivel regional, países como Brasil pueden ser afectados, ya que alrededor del 30% de los fertilizantes que emplea son de origen ruso, lo cual genera un fuerte riesgo de afectación en su industria agrícola, siendo uno de los principales exportadores de oleaginosos y cereales.

Otros países, como es el caso de Colombia, importan más del 75% de los fertilizantes que se usan a nivel nacional, siendo cerca del 40% proveniente de los países en conflicto, lo que generará problemas de abastecimiento.

Varios países de la región, en tanto que exportadores netos de alimentos, están llamados a llenar parte de la demanda insatisfecha de alimentos tanto a nivel intra como extrarregional, pero esta situación arriesga afectar su productividad agrícola.

Con menos fertilizantes, habrá menos carne, trigo, girasol, soja y menos de otros productos.

El dato

Durante 2020 los países miembros de la ALADI exportaron fertilizantes por un total de US$ 1.033 millones liderados por Chile (US$ 449 millones), México (US$ 284 millones), Brasil (US$ 153 millones), y Colombia y Venezuela (US$ 47 millones).

En este contexto, la ALADI destaca la utilidad del comercio intrarregional para generar corrientes internas de comercialización de fertilizantes entre los países de América Latina y pone a disposición su plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios (pymesgrandesnegocios.org), un espacio digital que reúne a empresas de los 13 países miembros, que acceden a importantes herramientas para potenciar su participación en el comercio intrarregional.

Piqsels

Aplicación aérea de productos para el control de plagas y enfermedades.

Semana de los Fertilizantes en Conexión Empresarial

Del lunes 4 al viernes 8 de abril se desarrollará la “Semana de los Fertilizantes en Conexión Empresarial”, una herramienta digital que conecta la oferta y demanda de las empresas registradas en la plataforma y les facilita diversas funcionalidades para generar negocios.

Durante los cinco días, de 9 a 17 horas, funcionará una agenda online a través de la cual funcionarios de ALADI atenderán consultas y ofrecerán asistencia técnica a las empresas que estén operando en la herramienta y lo requieran.

Los interesados en participar pueden registrar su empresa y los productos que demandan u ofrecen en el siguiente link: pymesgrandesnegocios.org/conexion-empresarial.

Curso online, taller práctico y webinar

Para que las empresas puedan aprovechar al máximo esta posibilidad, en la previa al evento ALADI ofrece el curso online “Herramientas Digitales para el Comercio Internacional”, que estará disponible del 28 de marzo al 8 de abril, y apunta a capacitar en aspectos como la clasificación de bienes y servicios, la búsqueda y análisis de estadísticas comerciales, y todo lo referido al uso de la herramienta Conexión Empresarial.

El jueves 31 de marzo se realizará un taller práctico online en vivo en los que los participantes podrán hacer consultas directas a los expertos de ALADI.

El webinar “Fertilizantes y agronegocios: desafíos para la seguridad alimentaria ante la guerra en Ucrania” tendrá lugar el viernes 1° de abril, de 11 a 13 horas, y contará con la participación de altas autoridades y expertos de los países miembros de ALADI, con el fin de analizar el impacto de la guerra en Ucrania en el mercado internacional de fertilizantes y el aumento de sus precios, sus efectos para la producción agropecuaria de los países de la región, y la amenaza a la seguridad alimentaria regional y global.

Con estas acciones, se explicó, la ALADI espera contribuir a la formación de una comunidad empresarial que rápidamente pueda comenzar a generar nuevas alternativas para la comercialización intrarregional de insumos necesarios a la producción de un sector esencial y clave para el bienestar económico y social de nuestros países.

“El aumento de precios de los alimentos siempre ha traído hambre y pobreza, y con ellos inestabilidad política y social. No queremos eso para América Latina. En ALADI, queremos ser parte de la solución”, dijo el secretario general del organismo.